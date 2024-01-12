Bursa'da faaliyet gösteren Tofaş, Bosch ve Karsan işçileri greve çıkıyor!

Bursa'da Tofaş, Bosch, Karsan gibi firmalarda çalışan binlerce otomotiv ve metal işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinden anlaşma çıkmayınca grev kararı alındı.

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Birleşik Metal-İş ve MESS 5. kez toplantıya oturdu. 150 bin çalışanı ilgilendiren 60 günlük görüşme sürecinde arabulucu ve sonrasında yapılan 2 toplantıda uzlaşmaya varılmamasının ardından Birleşik Metal-İş çalışanları Tofaş, Bosch, Karsan, Prysmian gibi dev fabrikalarda işçiler grev kararı aldı.

Birleşik Metal-İş yaptığı basın açıklamasında, "Sendikamızın ve dolayısıyla metal işçilerinin kabul edebileceği bir teklif ortaya konmamıştır. Bu nedenle, daha fazla beklemenin bir anlamı kalmamıştır" ifadelerine yer verildi.

19 OCAK'TA BAŞLAYACAK

60 günlük görüşme sürecinde arabulucu ve sonrasında yapılan 2 toplantıda anlaşma zeminin ortaya çıkmamasının ardından grev kararı alan Birleşik Metal-İş tarafından yapılan açıklamada, "Bütün bu gelişmeleri değerlendiren Başkanlar Kurulumuz, MESS'in metal işçilerinin haklı taleplerinin karşılamaması nedeniyle mücadelenin yükseltilmesi kararını almıştır. MESS, işçilerin haklı taleplerine kulaklarını tıkamakta, açlık ve yoksulluğun yakıcı sesini duymamaktadır. Bu durumda, metal işçilerine düşen görev, haklarına, taleplerine ve geleceğine sahip çıkmaktır. Metal işçileri, bu esarete ve yoksulluğa boyun eğmeyecektir. Bundan, dost düşman kimsenin bir kuşkusu olmasın. 19 Ocak sonrası, yurdun dört bir yanında metal işçilerinin haklı haykırışına tanık olacaksınız. Binlerce metal işçisi, fabrika önlerinde, kentlerin alanlarında, meydanlarda haklı taleplerini en gür sesleriyle haykıracaktır" denildi.

Bursa'da faaliyet gösteren Tofaş, Bosch ve Karsan işçileri greve çıkıyor! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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Bursa Tofaş Bosch Karsan Grev Birleşik Metal-İş

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