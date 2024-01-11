Ankara Üniversitesi'nde öğrencilere faşist saldırı!
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sınava girmek isteyen öğrenciler, faşist bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı sonrası fakülteye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bugün sınava girecek olan öğrenciler, faşist bir grubun saldırısına uğradı.
Yaşanan saldırı sonucu özel güvenlikler yetersiz kalırken, fakülteye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
DAHA ÖNCE DE SALDIRMIŞLARDI
Öte yandan dün Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sınava girecek olan iki öğrenci faşist grubun saldırısına uğradı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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