Kar kalınlığı 4 metreyi aştı, kepçe kar içinde neredeyse kayboldu

Bingöl’de Kartal Tepesi’nde kar kalınlığı 4 metreyi aştı, kepçe karların içinde neredeyse kayboldu. Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkisini devam ettiren kar yağışı, hayatını zaman zaman zorlaştırmaya devam ediyor.

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Karlıova ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı Kartal Tepesi’nde kar kalınlığı 4 metreye ulaştı. İş makinesinin karla mücadelesi cep telefonu kamerasına yansırken, kepçenin kar içinde neredeyse kaybolduğu görüldü. Bölgede gece gündüz karla mücadelenin devam ettiği öğrenildi.

Bingöl’de Kartal Tepesi’nde kar kalınlığı 4 metreyi aştı, kepçe karların içinde neredeyse kayboldu. Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkisini devam ettiren kar yağışı, hayatını zaman zaman zorlaştırmaya devam ediyor.

Son Güncelleme:

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