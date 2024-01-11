Kar kalınlığı 4 metreyi aştı, kepçe kar içinde neredeyse kayboldu
Bingöl’de Kartal Tepesi’nde kar kalınlığı 4 metreyi aştı, kepçe karların içinde neredeyse kayboldu. Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkisini devam ettiren kar yağışı, hayatını zaman zaman zorlaştırmaya devam ediyor.
Karlıova ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı Kartal Tepesi’nde kar kalınlığı 4 metreye ulaştı. İş makinesinin karla mücadelesi cep telefonu kamerasına yansırken, kepçenin kar içinde neredeyse kaybolduğu görüldü. Bölgede gece gündüz karla mücadelenin devam ettiği öğrenildi.
Bingöl’de Kartal Tepesi’nde kar kalınlığı 4 metreyi aştı, kepçe karların içinde neredeyse kayboldu. Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkisini devam ettiren kar yağışı, hayatını zaman zaman zorlaştırmaya devam ediyor.
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