Hakkari Yüksekova'da uçak seferleri iptal edildi!

Hakkari Yüksekova'da etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, bugün gerçekleşecek olan uçak seferleri iptal edildi.

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Hakkari Yüksekova'da etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

İlçe merkezinde 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise bir metreyi geçti.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü ilçede, bugün gerçekleşmesi beklenen uçak seferleri ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Hakkari Yüksekova'da uçak seferleri iptal edildi! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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