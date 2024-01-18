Ardahan’da yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü

Ardahan’da kent merkezinde sabah saatlerinde oluşan sis, görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü.

Ardahan’da sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Kentte yaşayanlar güne sis altında uyandı. Şehir merkezinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Kongre caddesinde sis mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Sabah saatlerinde yoğun sisin etkili olduğunu söyleyen Ufuk Işık, ’’Sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi 10-15 metreye kadar düştü. Kent merkezi ve kuzey-güney yollarında ise sis, bağlantı yollarını kullanan sürücülerin ulaşımda zorlanmasına neden oldu. Hava sıcaklığı gittikçe artıyor. Soğukların etkisiyle buzlanma da meydana geliyor. Sürücülerin daha dikkatli olmaları gerekiyor’’ dedi.

Kaynak: İHA

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