Şanlıurfa'da tesadüfen bulundu, yetkililer harekete geçti!

Şanlıurfa'da Mustafa Esmer’e ait arsada başlatılan temel kazısı sırasında yaşanan çökme sonucu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaikli kaya mezar odası ortaya çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden Şanlıurfa Müzesi'nde görevli arkeologlar, mağara içinde inceleme çalışması başlattı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Yapılan inceleme çalışmaları sonrası antik döneme ait olduğu değerlendirilen kaya mezar odası üzeri kapatılarak koruma altına alındı. Üzeri kapatılan kaya mezarın detaylı incelemesinin uzman ekipler tarafından yapılacağı bildirildi.

"MAĞARADAN SONRA TAŞI GÖRDÜK"

İHA'ya konuşan arsa sahibi Mustafa Esmer, "İnşaat çalışması sırasında mağara gözüktü. Mağaradan sonra taşı gördük. Daha sonra yetkililere haber verdik. Yetkililer de zaten geldi, altta mezar bulundu. Yetkililer mağara içine girip inceleme yaptı. Bundan dolayı inşaat çalışmamız durdu" dedi.

"MEZAR ODASI"

Kaya mezar odasında inceleme yapan arkeolog ve sanat tarihçisi İbrahim Sarısu ise, "Mahalle sakinleri burada bir inşaat çalışması yaparken bir çukura rastlıyorlar ve çukurun antik dönemden kaldığını tahmin ederek yetkililere haber veriyorlar. Müzeden arkadaşlar gelip inceleme çalışması yaptılar. Roma döneminden kalan mozaikli bir mezar odası. Tabi döneminde tahrip edildiği görülüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem