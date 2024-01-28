Santa Maria Kilisesi saldırganları kamerada

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen maskeli iki şahıs kameraya yansıdı.

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İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini gününde düzenlenen saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan maskeli iki saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen maskeli iki şahıs olayın hemen öncesinde çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde maskeli iki kişi, yavaş adımlarla sokak içerisinde yürüyerek gözden kayboluyor.

Pazar ayini günüydü: Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı, bir kişi yaşamını yitirdi, yayın yasağı geldiPazar ayini günüydü: Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı, bir kişi yaşamını yitirdi, yayın yasağı geldiGündem

Kaynak: İHA

Etiketler
Saldırı Silah kilise
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