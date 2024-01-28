Santa Maria Kilisesi saldırganları kamerada

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini gününde düzenlenen saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan maskeli iki saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen maskeli iki şahıs olayın hemen öncesinde çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde maskeli iki kişi, yavaş adımlarla sokak içerisinde yürüyerek gözden kayboluyor.

Kaynak: İHA