Pazar ayini günüydü: Bir kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısında şüpheliler yakalandı

İstanbul - Sarıyer Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Kilisede pazar günü düzenlenen ayin sırasında içeridekilere ateş açıldığı bildirildi.

Kar maskeli iki kişi ayin sırasında kiliseye girerek ateş açtı. Kilisede bulunanlar, kendilerini korumak içini kendini yere attı. Bu sırada başından vurulan bir kişi yaşamını yitirdi. Saldırganların kaçtığı öğrenildi. Kiliseye düzenlenen saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı ile ilgili iki kişiyi gözaltına aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının iki zanlısının da yakalandığını duyurdu polisi tebrik etti.

Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."

Soruşturma kapsamında kısa süre önce bir kişi gözaltına alınmış, AA bu kişinin saldırının faillerinin bindiği aracı bir hafta önce kullandığının belirlendiğini aktarmıştı.

'BİR KİŞİYE ATEŞ EDİYORLAR, O KİŞİ DE HAYATINI KAYBEDİYOR'

İstanbul Valisi Davut Gül, konuya ilişkin gazetecilere verdiği demeçte dikkati çeken sözler sarf etti.

"Kilisemizin baş pederiyle de görüştük, ona da geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Olay daha çok yeni, herkes görevini yapıyor" diyen Gül, akabinde sorular üzerine "İki tane maskeli kişi içeri giriyor, bir kişiye ateş ediyorlar, o kişi de hayatını kaybediyor" ifadesini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN KİLİSE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kilise önünde yaptığı açıklamada başsağlığı dileyerek "Allah tekrarından korusun" dedi. Kilisenin pederiyle de görüştüğünü söyleyen Yerlikaya saldırgana dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

VATİKAN'IN AVUKATI HATİPOĞLU: CİNAYET DIŞINDA BAŞKA YARALANAN OLMADI

Saldırının ardından Katolik Kilisesi ve Vatikan avukatı Afşin Hatipoğlu, basın mensuplarını sorularını cevapladı. Hatipoğlu, "Ayin sırasında meydana gelen bu vahşi saldırı Katolik cemaati başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını derinden üzmüştür. Bu vahşi ve barbarca saldırıyı Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün unsurları kiliseye olan nezaket ve saygı mesajlarıyla birlikte araştırmaktadır. Biz devletimizin bu aşamadaki desteğine teşekkür ediyoruz. Başta Katolik cemaati olmak üzere bütün milletimize başsağlığı diliyoruz" dedi.

'KİLİSE YÖNETİMİ YAZILI BİR AÇIKLAMAYI PAYLAŞACAK'

Hatipoğlu, cinayetin soruşturulduğunu belirterek, "Cinayetin dışında ayin sırasında başkaca bir yaralanan şahıs olmamıştır. Sabah saatlerinden itibaren başta Cumhurbaşkanı olmak üzere sayın İstanbul Valisi, sayın İçişleri Bakanı, sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul Emniyet Müdürü başta olmak üzere bütün devlet yetkilileri kiliseye başsağlığı mesajı iletmiş ve yanlarında olduğunu söylemiştir. Bu aşamada soruşturma devam ettiği için hukuk çerçevesinde başkaca bir bilginin sağlıklı olmayacağı açısından sizinle paylaşmamız söz konusu değil. Ancak ilerleyen günlerde kilise yönetimi sizinle yazılı bir açıklamayı paylaşacaktır. Soruşturma her yönlü devam etmektedir. Ayin sırasında meydana gelen bu vahşi saldırı Katolik cemaati başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını derinden üzmüştür. Sayısız mesaj, sayısız telefon ve sayısız ileti sabahtan bu saate kadar kiliseyle paylaşılmıştır. Gerek yurtiçi gerek yurtdışı temsilciliklerden gerekse ilgili kişilerden kilise yönetimine başsağlığı mesajları iletilmiştir. Süreç çok hassastır, ayine gelen maskeli iki kişi kasten ve bilerek ayini basmış ve bu menfur saldırıyı gerçekleştirmiştir. Bu vahşi ve barbarca saldırıyı Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün unsurları kiliseye olan nezaket ve saygı mesajlarıyla birlikte araştırmaktadır. Biz devletimizin bu aşamadaki desteğine teşekkür ediyoruz. Başta Katolik cemaati olmak üzere bütün milletimize başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, ellerinde görgü tanığı ifadeleri ve görüntüler olduğunu ancak teyit edilmemiş olduğunu da vurgulayarak soruşturmayı etkileme olasılığı olduğundan paylaşmasının hukuken doğru olmadığını belirtti.

KİLİSEDEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu Massimiliano Palinuro, Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Episkopos "Yetkililerden adaleti yerine getirmelerini ve yapılan kötülüğün kökünden kesilebilmesi için olayla ilgili hakikati araştırıp ortaya çıkarmalarını istiyorum. Sadece bu suçun failleri değil, aynı zamanda azmettiriciler, bu saldırıyı planlayanlar ile birlikte, İstanbul ve sevgili Türkiye'mizde tüm inananların barış içindeki bir arada yaşamını tehdit edenler de aransın" dedi.

Açıklama şöyle:

"İstanbul Latin Katolik Cemaati Büyükdere'deki Meryem'in Doğuşu Katolik Kilisesi'nde meydana gelen ciddi saldırıdan duyduğu üzüntü ve endişeyi ifade etmekte, kurbanın ailesinin yanında yer almakta ve haksız yere öldürülen kişinin ruhu ve ailesinin tesellisi için dua etmektedir.

İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu olarak Katolik cemaati adına yetkililerden adaleti yerine getirmelerini ve yapılan kötülüğün kökünden kesilebilmesi için olayla ilgili hakikati araştırıp ortaya çıkarmalarını istiyorum. Sadece bu suçun failleri değil, aynı zamanda azmettiriciler, bu saldırıyı planlayanlar ile birlikte, İstanbul ve sevgili Türkiye'mizde tüm inananların barış içindeki bir arada yaşamını tehdit edenler de aransın.

Ayrıca yetkililerden Hıristiyan cemaatlerinin huzur içinde yaşayabilmeleri ve kiliselerinde barış içinde ibadet edebilmeleri için güvenliği sağlamaya devam etmelerini diliyoruz.

Massimiliano Palinuro

İstanbul Havarisel Vekili"

İTALYAN AJANS: SALDIRGANLARA DOĞRU YÜRÜMEYE KALKINCA VURULDU

İtalya'nın önde gelen haber ajansı ANSA'nın haberinde C.T.'nin çoğu zaman kiliseye sığınan evsiz bir adam olduğuna inanıldığı belirtiliyor. Ajans, C.T.’nin ateş eden iki saldırgana doğru bağırarak yürümeye çalıştığı sırada öldürüldüğü iddiasını okurlarıyla paylaştı.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'a konuşan Çağın Cihan, C.T.'nin kendisinin amcası olduğunu belirterek "Sadece oraya ziyarete geldi ve tesadüfen ona denk geldi. Sade masum biriydi ve kesinlikle masum bir kurbandı. Emekliydi, hafif zihinsel engelliydi. Son iki aydır da pazarları kiliseye gidip geliyordu" dedi.

ERDOĞAN: 'BELKİ DE ŞÖYLE 24 SAAT İÇERİSİNDE FAİLİ BULACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai ve Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, yayınlanan videoda Lesniak ile konuşurken "Biz er geç, belki de şöyle 24 saat içerisinde faili bulacağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold… pic.twitter.com/htQMqiXgPX — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 28, 2024

İÇİŞLERİ VE ADALET BAKANLARINDAN MESAJLAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşananlarla ilgili açıklamasında konuyla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma ve saldırganların yakalanması için çalışmalar başlatıldığını duyurdu.

Yerlikaya, "Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı: "Olayın aydınlatılması için bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

İMAMOĞLU: BİRLİĞİMİZİ VE HUZURUMUZU BOZMAYA ÇALIŞANLARA İZİN VERMEYECEĞİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında paylaştığı mesajında saldırıyı kınadı. Hayatını kaybeden yurttaş için taziyelerini, yaralılara şifa dileklerini ileten İmamoğlu, "Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden C.T’ye Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 28, 2024

Saldırının ardından akıllara, detayları geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü IŞİD'in yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianame geldi.

23 Ocak'ta Artı Gerçek'ten Hale Gönültaş'ın aktardığına göre iddianamede, kilise ve sinagoglara yönelik saldırı planlarına da yer veriliyordu.

VIDEO - CGTN, Sarıyer'de kilise saldırısının failleri olduğundan şüphelenilen maskeli kişilerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini yayınladı.

BOĞAZ'DAKİ TEK KATOLİK KİLİSESİ

Meryem Ana Doğuş Kilisesi veya Santa Maria İtalyan Latin Katolik Kilisesi olarak bilinen ibadethane, İstanbul Boğazı'nda bulunan tek Latin Katolik Kilisesi.

1866 yılında ibadete açılan kilise Mimar Gaspare Fossati tarafından tasarlandı.