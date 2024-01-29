Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan'ın cenazesi toprağa verildi!

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıda yaşamını yitiren Tuncer Cihan'ın cenazesi, İstanbul'da defnedildi.

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İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde dün ayin sırasında yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cihan için Nurtepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten ile Cihan'ın ailesi ve yakınları katıldı. Palinuro ve İmamoğlu, Cihan'ın yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.

"BU HEPİMİZE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR"

İmamoğlu, taziyenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Orada saldırıya uğrayan herkes bizim insanımız, vatandaşımız. Çok üzgünüz. Yaralarımızı saracağız. Bu hepimize yapılmış bir saldırıdır" dedi.

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan'ın cenazesi toprağa verildi! - Resim : 1

Teröre karşı dik bir duruş sergileyeceklerini ifade eden İmamoğlu, "Eminim ki devletimizin tüm kurum ve kuruluşları teyakkuz halinde teröre geçit vermeyecek. İstanbul terör ile anılacak bir şehir değildir. İstanbul inançların kardeşliğiyle anılacak bir şehirdir. Bu tür saldırılara karşı 86 milyon insanımızla karşı koymaya hazır bir milletiz" diye konuştu.

"KARDEŞİMİZ SAF BİR MELEK GİBİYDİ"

Massimiliano Palinuro da "Dua etmemiz lazım. Kusura bakmayın çok duygulandım. Merhum kardeşimiz saf bir melek gibiydi. Cemaatimizi kurtarmaya çalıştığı için hayatını kaybetti. Minnetimizi, ailesine göndermeye geldik. Allah, üzüntü içinde bulunan aileye teselli versin" ifadesini kullandı.

Kuzeni Murat Cihan ise amcasının oğlu Tuncer Cihan'ın gezmek ve vakit geçirmek amacıyla kiliseye gittiğini belirterek, "Kendisinin yüzde 80 engelli raporu var. Bizim akrabamızı vurmuşlar. Bunu yapan insanların eline ne geçti? Karıncayı bile incitmeyen bir insanı öldürerek ellerine ne geçti? Melek gibi bir insandı. Tamamen şans eseri kendisine kurşun isabet etti. Onun şansızlığı orada bulunması" diye konuştu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Cihan'ın cenazesi, törenin ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı!Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı!Güncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İstanbul Sarıyer kilise
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