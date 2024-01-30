Sürücüler dikkat, yeni dönem resmen başladı: Plakalarda artık zorunlu!

Yılbaşı itibariyle tescil ettirilen plakalar için karekod uygulaması, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Plakadaki il kodu ve harflerin arasında yer alacak olan karekod, gerekli durumlarda araç ve sürücü bilgilerine daha hızlı ulaşılmasını sağlayacak. 12 haneli bir seri numarasıyla birlikte işlenecek olan karekodlar sayesinde araçların seri numarası, üretim yeri ve üretim tarihi gibi birçok önemli bilgiye erişilebilecek.

KULLANIMDA OLAN PLAKALAR DEĞİŞECEK Mİ?

Kullanımda olan plakaların değiştirilmesi için herhangi bir gereklilik bulunmazken, yılbaşı itibariyle tescil ettirilen tüm plakalara karekod işlenmesini zorunlu hale getirildi.

"PLAKA DEĞİŞİMİNDE KAREKOD İLE TESCİL YAPILACAK"

Yeni plaka uygulamasını İHA'ya değerlendiren oto ekspertiz Alperen Temizyürek, " Uygulama 1 Ocak itibariyle başladı, bundan sonra trafiğe tescil olan bütün araçlar karekodlu plakayla trafiğe çıkacaklar. Eski marka ve model araçlar da yine tekrar plaka değişimi olduğu zaman karekod ile tescil yaptıracaklar. Bu da denetim mekanizmasını güçlendirecek, hızlandıracak. En büyük avantajı güvenlik kontrolleri diyebiliriz. Emniyet teşkilatının kontrolleri esnasında işlemler rahatlayacak. Bilgilerin buradan denetimi ve bilgi aktarımı kolaylaşacaktır. Onun haricinde bizlere yani ekspertiz firmalarına ilerleyen günlerde bunlarla ilgili yetkiler verilecektir. Buradaki bilgileri görüp, müşterilere daha rahat ve daha net bilgiler aktarabileceğiz. QR kodları okuttuğumuz zaman araçla ve sahibiyle ilgili bilgilere erişim olacaktır" dedi.

"15 DAKİKA İÇERİSİNDE TESLİM ALDIK"

Galerici Mutlu Saygın ise ilk karekodlu plakalarını bastırdıklarını söyleyerek, "Yeni bir araç aldık. Aracın plakası yabancı plakaydı. Emniyetten plakamızı bastırdık. Bastırması gayet kolay, 15 dakika içerisinde teslim aldık. Bu karekod sayesinde emniyet araç ve sürücü bilgilerine çok kolay ulaşabilecek. Önceden tek tek sisteme girerken ya da ruhsata bakarken bir zaman kaybına uğruyorlardı. Bu şekilde artık bilgilere daha kolay ulaşabilecekler. Teknoloji açısından gayet iyi bir uygulama. QR kodu okuttukları zaman aracın şasi, motor numarası ve rengine kadar hepsi çıkacak" diye konuştu.

PLAKALARDA KAREKOD UYGULAMASI

Plakalarda karekod uygulaması ile plakaların sol alt köşesinde 15x15 mm boyutlarında bir karekod yer almaktadır. Bu karekod, aracın seri numarası, üretim detayları, MTV durumu gibi bilgileri içermektedir.

Plakalarda bulunan karekod, aracın seri numarası, üretim detayları gibi bilgileri içerir. Bu bilgilere, akıllı telefonlar veya tabletler gibi mobil cihazlarda bulunan karekod okuyucuları kullanılarak erişilebilir.

Plakalarda karekod uygulamasının amacı, trafik denetimlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Karekod sayesinde, trafik polisinin aracın seri numarası, üretim detayları gibi bilgilerine hızlı ve kolay bir şekilde erişmesi mümkün hale gelir. Bu durum, sahte plakaların ve APP olarak bilinen plakaların önüne geçmeye yardımcı olur.

Plakalarda karekod uygulamasının trafik güvenliğini de artırması beklenmektedir. Karekod sayesinde, trafik polisinin aracın kaçak veya el konulmamış olduğunu kontrol etmesi daha kolay hale gelir. Bu durum, trafik kazalarının önlenmesine yardımcı olur.

Plakalarda karekod uygulamasının sağlayacağı faydalar şunlardır:

- Sahte plaka kullanımını önleyecektir: Karekod, plakanın bilgilerinin elektronik ortamda kayıtlı olmasını sağlar. Bu sayede, sahte plakalar kolaylıkla tespit edilebilir,

- Araç takibi ve kontrolü daha sağlıklı bir şekilde yapılabilecektir: Karekod, plakanın bilgilerinin her zaman güncel olmasını sağlar. Bu sayede, araçlar daha kolay takip edilebilir ve kontrol edilebilir,

- Trafik güvenliğinin artmasına katkı sağlayacaktır: Sahte plaka kullanımının önlenmesi ve araç takibinin kolaylaştırılması, trafik güvenliğinin artmasına katkı sağlayacaktır.

Kaynak: Gerçek Gündem