Hep karasını tüketiyoruz, beyazı şifa kaynağı: 1 kaşığı bile yeterliymiş

Piper nigrum bitkisinin meyvesinden elde edilen beyaz biber, yemeklere tat ve lezzet katmak için kullanılan bir baharat türüdür. Yeşil biberin olgunlaşmamış hali olan yeşil biberin kabuğunun soyulması ve iç kısmının kurutulmasıyla elde edilen beyaz biber, özellikle beyaz veya açık renkli yemeklerde siyah biberin yerine tercih edilir. Bu nedenle, beyaz biberin hafif rengi ve lezzetiyle yemeklerinize hoş bir dokunuş katacağına emin olabilirsiniz.

Beyaz biber, içerdiği birçok faydalı özellikle de sağlık açısından oldukça önemlidir. Antioksidanlar bakımından zengin olan beyaz biber, vücudunuzun bağışıklık sistemini güçlendirir ve kansere karşı korur. Ayrıca, beyaz biberin içeriğinde yer alan C vitamini sayesinde, cilt sağlığınızı korur ve yaşlanmayı geciktirir.

Baharat olarak kullanılan beyaz biber, yemeklere hafif bir acılık verir ve çeşitli yemeklerde kullanılabilir. Özellikle et yemekleri, çorba ve salatalarda kullanılan beyaz biber, yemeklerinize farklı bir lezzet katmanıza yardımcı olur. Ayrıca, beyaz biberin kokusu da oldukça hoştur ve yemeklerinizin aromasını zenginleştirir.

Beyaz biber, siyah biberle karşılaştırıldığında daha hafif bir tada sahiptir. Siyah biberin kabuğu daha yoğun bir tat içerebilir ve yemeklerin rengini değiştirebilirken, beyaz biberin kabuğu çıkarıldığı için yemeklerinizin rengini değiştirmez.

BEYAZ BİBERİN VÜCUDA SAĞLADIĞI FAYDALAR

Antioksidan İçeriği

Beyaz biber, antioksidanlar içerebilir, bu da vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltmaya yardımcı olabilir.

Sindirim Sağlığı

Bazı insanlar, beyaz biberin sindirim sistemi sağlığını destekleyebileceğini düşünmektedir. Baharatlar, yemeklerin sindirimini artırabilir.

Ağrı ve İltihap Azaltıcı Etkiler

Bazı baharatlar, özellikle içerdikleri bileşenler sayesinde ağrı ve iltihap azaltıcı özelliklere sahip olabilir.

Kaynaklar: Cumhuriyet.com.tr, Gercekgundem.com