Bağırsak sorunlarını çözen padişah şerbetleri! 1 bardağı bile fayda sağlıyor...

Osmanlı Sarayı'nın yemek kültürü, padişahların sofralarında yer alan şerbetlerle de renklenmiştir. Sirke, portakal, gül, limon gibi şifa etkili besinlerin şurup veya şerbet haline getirilerek tüketilmesi, Osmanlı mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir. Bu şerbetlerin hem lezzeti hem de sağlık açısından faydaları, Osmanlı Sarayı'nın yemek kültüründe önemli bir yere sahiptir.

Osmanlı Sarayı'nda hazırlanan şerbetler genellikle iki yöntemle yapılır. İlk yöntemde meyvelerin suyu sıkılarak şekerle karıştırılırken, ikinci yöntemde meyve suyu şekerle kaynatılarak hazırlanır. Peki hangi şerbetler Osmanlı Sarayı'nda en çok tüketilirdi? İşte şifasıyla ünlü 5 Osmanlı padişahı şerbeti...

1. Sirkencübin Şerbeti

Osmanlı Sarayı'nda sirke, en çok kullanılan ürünler arasındadır. Sirkencübin şerbeti için su bardağı ölçüsüyle su, yemek kaşığı ölçüsüyle bal ve sirke karıştırılır. Örneğin 3 su bardağı su ise 3 yemek kaşığı bal ve sirke kullanılır. Soğuk olarak tüketilir.

2. Meyan Kökü Şerbeti

Meyan kökü şerbeti için öncelikle meyan kökleri temizlenir ve ezilir. Üzerine biraz su serpilerek hamur gibi yoğrulur ve suyunu çektikçe bu işlem birkaç kere tekrarlanır. Köklerin üzerine bir miktar daha su eklenerek maya elde edilir ve mayaya biraz su ilave edilerek meyan şerbeti hazırlanır. İçileceği zaman bir kabın içerisine meyan kökü, çubuk tarçın ve tane karanfil konularak üzerine su eklenir ve soğuk ortamda bekletilir. Soğuyan şerbet süzülür.

3. Nar Şerbeti

Özellikle kış meyvesi olan narlar, Osmanlı Sarayı'nda şerbet olarak tüketilirdi. Narlar ayıklanarak bir kapta ezilir. Üzerine biraz su eklenip süzülür ve süzülen su içerisine şeker eklenerek kaynatılır. Daha sonra soğutulup tekrar süzülür ve ikram edilir.

4. Gül Şerbeti

Gül şerbeti, Osmanlı Sarayı'nda en çok ikram edilen şerbetlerden biridir. 1 çay bardağı gül yaprağı yıkanır ve geniş bir kaba alınır. Üzerine 1 su bardağı kaynar su dökülerek kabın ağzı sıkıca kapatılıp bir gün bekletilir. Daha sonra içerisine su ve şekerin karıştırılıp kaynatılmasından elde edilen şurup eklenir ve soğutulur. Elde edilen gül şurubu içileceği zaman suyla karıştırılarak tüketilir.

5. Demirhindi Şerbeti

Demirhindi şerbeti, özellikle Ramazan sofralarının vazgeçilmezidir. 600 gram demirhindi 9,5 bardak suyun içinde akşamdan sabaha kadar bekletilir. Sonra kaynatılır ve süzülür. İçerisine şeker eklenerek karıştırıldıktan sonra soğutulur.

DEMİRHİNDİ ŞERBETİNİN TARİFİ

Lezzet.com.tr sitesinde yer alan içerikte; Demirhindi şerbetinin tarifi paylaşıldı. İşte bilmeniz gereken o tarif

Malzemeler

500 g demirhindi (Ayıklanmış ve 1 gece boyunca suda ıslatılmış)

1/2 adet limon (Dilimlenmiş)

4 adet tarçın çubuğu

2 adet zencefil kökü

5 adet karanfil

5 adet kakule

8 çorba kaşığı bal

5 l Su



Nasıl Yapılır?

1. Demirhindiyi tencereye alarak su ilave edin ve kaynatın. İyice kaynamaya başladığında karanfil, kakule, zencefil, çubuk tarçın ve limonu ekleyip karıştırarak 5 dakika daha kaynatın.

2. Karışım birbirini bulduğunda ocaktan alarak ılınmaya bırakın.

3. Şerbetin sıcaklığı 70 dereceye düşünce balı da ilave edin ve 8 saat süreyle dinlenmeye bırakın.

4. Buz ilave ederek soğuk servis edin.