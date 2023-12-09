Ehliyeti olanlar dikkat! 2016 öncesinde aldıysanız süre daraldı

Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenleme ile ehliyet yenileme süresi uzatılmıştı. Eski ehliyetlere sahip vatandaşların yeni ehliyetlere geçmesi gerekiyor. Peki, ehliyet yenileme ne zamana kadar yapılır ve son gün ne zaman 2023? İşte tüm detaylar...



İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ehliyet yenileme işlemleri çipli kimlik kartlarına geçiş kapsamında yapılıyor. Bu süreçte sürücülerin yapmaları gereken işlemler ve detayları araştırmaları oldukça önemli.

Ehliyet yenilemede gerekli evraklar

Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

Eski sürücü belgeniz (eski ehliyetiniz)

Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu

2 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi

Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi

Ehliyet değiştirme ücreti ne kadar?

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için​​​​​​ 15 TL, yeni tip sürücü belgesini yenileyenlerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'den yapılan yazılı açıklamada, "Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10'uncu maddesi 'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 5 yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir' hükmündedir. Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.