Erimeyen salatalık turşusunun sırrı! Meşhur turşucuların gizliği püf noktaları

Evde salatalık turşusu hazırlamak için bu püf noktalarını dikkate alarak, meşhur turşucuların gizli sırlarını keşfedebilirsiniz

Salatalık turşusu, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Özellikle yaz aylarında tüketilen bu lezzetli turşu, evde kolayca hazırlanabilir. Ancak, meşhur turşucuların sırları ve gizli püf noktaları sayesinde, turşunuzun erimeyeceği ve lezzetini uzun süre koruyacağı bir tarif elde edebilirsiniz.

Evde salatalık turşusu hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır.

İşte meşhur turşucuların herkesten sakladığı gizli tarif

MALZEMELER



Bir su bardağı soyulmuş sarımsak

4 yemek kaşığı kaya tuzu

3 kilo kornişon salatalık

3 su bardağı sirke

Bir tutam maydanoz

Bir avuç nohut

4 5 adet defne yaprağı

Bir tatlı kaşığı limon tozu

SALATALIK TURŞUSU YAPIMI



Salatalık seçimi yaparken kornişon turşu almaya özen gösterin. Günlük tükettiğimiz salatalıklar ile kurulan turşu çabuk eriyebilir. Körpe salatalık kullanmak en iyisi...

İlk olarak salatalıkları yıkayın ve iğne yardımıyla iki yerden delin.

Ardından sarımsakların hepsini soyun.

Eğer salatalık turşusuna biber de katmak istiyorsanız sivri, körpe biberleri tercih etmelisiniz.

Biberleri de yıkadıktan sonra acısının iyice çıkmasını istiyorsanız uç kısımlarını bıçak yardımıyla hafifçe kesmelisiniz.

Turşu için 4 ya da 5 kiloluk cam kavanoz kullanabilirsiniz. İlk olarak bir avuç nohudu kavanozun dibine koyun.

Kavanozun içine deldiğiniz salatalıkları, soyulan sarımsakları ve uçları kesilen biberleri yerleştirin.

Malzemeleri nizami bir şekilde değil de salatalıkların aralarına gelecek şekilde biber ve sarımsakları ekleyin.

Derin bir kabın içine 6 bardak sirkeyi koyun. İçine 4 yemek kaşığı tuzu ilave edip karıştırın. Hazırladığınız karışımı kavanoza boşaltın.

Bunun üzerine de yaklaşık 4 su bardağı olacak şekilde içme suyunu da ekleyin. İçme suyu yok ise musluk suyunu önce kaynatın. Soğuduktan sonra turşu kavanozunun içine ekleyin.

Suyu da ekledikten sonra bir tatlı kaşığı limon tozunu, maydanozu ve defne yapraklarını ilave edin.

Kavanozun ağız kısmına bir poşet geçirin. Sonrasında kapağı sıkı bir şekilde kapatın.

Bu işlemler sonrasında sıvı malzemelerin birbirine güzel bir şekilde karışması için kavanozu kendi etrafında birkaç kez döndürün.

Hazırladığınız turşuyu güneş almayan ve karanlık bir yerde 10 gün bekletmelisiniz.

10 günün sonunda turşunuz afiyetle yemeye hazır hale gelecektir.