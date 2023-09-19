Farkı hemen gösteriyorlar! Araştırmalarla kanıtlandı... İşte en zeki kan grubu

Kan grubu, insan vücudunun en önemli özelliklerinden biridir ve hayatımız üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Kan grubuna göre çeşitli hastalıklara yakalanma riskimizin daha fazla olduğu bilinmektedir. Japonya Ketsueki-gata teorisi, kan grubunun kişilik özelliklerini de belirlediğini söyler. Bu teoriye göre her kan grubunun kişiliğini yansıtan olumlu ve olumsuz özellikleri bulunmaktadır.

A tipi kana sahip insanlar, yaratıcılık, zekilik ve işbirliği yapma gibi olumlu özelliklerle ilişkilendirilirken, inatçılık ve gerginlik gibi olumsuz özelliklerle de bağdaştırılır. O tipi insanlar ise güven, kararlılık, dayanıklılık ve sezgi gibi özelliklerle ilişkilendirilmiştir, ancak aynı zamanda bencil ve dengesiz oldukları da varsayılır. AB tipi kana sahip olanların iddia edilen güçlü yönleri arasında akılcılık ve uyum sağlama yeteneği bulunur, ancak zayıf yönlerinin kararsızlık, eleştirellik ve unutkanlık olduğu söylenir. B tipi kana sahip bireylerin ise güçlü, tutkulu, empatik ve kararlı oldukları görülür, ancak aynı zamanda bencillik ve düzensiz davranışlarla da ilişkilendirilirler.

KAN GRUBUNA GÖRE HASTALIK RİSKLERİ

Kan grubuna göre hastalık riskleri değişebilir. A Tipi bireylerin mide kanseri ve kalp hastalığı riskinin arttığı bulunmuştur; B tipi insanlar ayrıca kalp hastalığı ve yumurtalık kanseri riskinde artışa sahiptir; AB tipi bireylerde kalp hastalığı ve hamile kadınlarda preeklampsi gelişme riski artar; ve Tip O bireylerin ülser geliştirme, sivrisinekleri çekme ve Aşil tendon yaralanmalarına sahip olma olasılığı daha yüksektir.

Kan grubu, hayatımız üzerindeki etkileri nedeniyle önemlidir. Sağlık sorunlarının önlenmesi için kan grubuna uygun bir yaşam tarzı benimsemek gerekmektedir. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için dengeli beslenme, düzenli egzersiz, stresten uzak durma gibi faktörler kan grubuna göre farklılık gösterebilir.

A GRUBUNUN IQ’SU DAHA YÜKSEK



labmedya.com sitesinde aktarılan habere göre; Kan grupları ile ilgili yapılan araştırmada; A grubunun alt grubu olan A 2’de IQ’nun daha yüksek olduğu, genele bakıldığında da A grubu kana sahip kişilerin IQ’ları içinde aynı şeyin olduğu sonucuna varılıyor. Bunun, A grubu olan herkesin zekâ seviyesinin 0 grubundan yüksek olduğu anlamına gelmediğine dikkat çeken Keskin, bu sonucun yapılan araştırmada istatistiksel olarak ortaya çıktığını bu nedenle genellenemeyeceğini belirtiyor. İngiltere’de yapılan bir araştırmada da, kan gruplarının sosyo -ekonomik açıdan nasıl bir dağılım gösterdikleri araştırılıyor ve A grubunun sosyo ekonomik seviyesinin daha yüksek olduğu görülüyor. Bu sonuç IQ’su yüksek ve aktif insanların çok daha başarılı olduklarını ve daha iyi yerlere geldiklerini gösteriyor. İngiltere’de bu konuda “A grubu lobisi” yapanlar bulunuyor.