KONDA geleneğini bozdu: Seçim öncesi son anketi yayınlamayacak

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlere dair açıklama yaptı.

Şirket, bu seçim öncesinde herhangi bir anket sonucu veya değerlendirme paylaşmayacağını duyurdu. Açıklamada, Türkiye genelindeki formel ve/veya informel ittifakların, oy hesaplamasını zorlaştırması sebebiyle seçim öncesindeki perşembe günü herhangi bir KONDA açıklamasının yapılmayacağı belirtildi. Şirket, genel olarak seçimlerin hemen öncesinde son araştırma bulgularını kamuoyuyla paylaşırken, diğer zamanlarda ise seçimlere dair hiçbir bulguyu açıklamamaya ve sayısal sonuçlara dahil olmamaya kararlı olduğunu vurguladı.

KONDA'nın açıklamasına göre, yerel seçimlerde bu kuralın bir istisna teşkil ettiği ve geçmiş seçimlerde benzer durumların yaşandığı ifade edildi. Özellikle 2014 ve 2019 yerel seçimleri ile tekrarlanan İstanbul Seçimi örneklerinde, şirketin nasıl bir tutum sergilediği detaylı olarak ele alındı. Bu bağlamda, 2014'te herhangi bir il araştırma bulgusunun paylaşılmadığı, ancak Türkiye geneli 30 ilde belediye meclisi üyeliği seçimi ile 51 ilde il genel meclisi üyeliği seçimi bulgularının sunulduğu hatırlatıldı. Benzer şekilde, 2019 yerel seçimlerinde formel veya informel ittifakların etkisiyle Türkiye genelindeki oy dağılımının aritmetik olarak hesaplanmasının mümkün olmadığı için KONDA'nın herhangi bir araştırma sonucu paylaşmadığı belirtildi. Ancak, tekrarlanan İstanbul Seçimi'nde ise sadece İstanbul'a odaklanılarak bir istisna yapıldığı ve şirketin bu kapsamda araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaştığı ifade edildi.

Son olarak, şirketin bu yerel seçim sürecinde yaptığı çalışmalara da değinildi. KONDA Barometresi kapsamında 1-2 Mart tarihlerinde İstanbul için saha araştırması yapıldığı ve elde edilen ilk bulguların abonelere 8 Mart 2024 tarihinde sunulduğu belirtildi. Ancak, seçime yaklaşık bir ay kala yapılan bu araştırmanın sonuçlarının paylaşılmasının doğru olmadığı değerlendirildiği vurgulandı.