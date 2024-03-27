Sağlık Bakanı’ndan Kadir İnanır açıklaması: Uyandırıldı ama hala entübe durumda

İnme geçirme nedeniyle üç gündür yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yeni bir açıklama yaptı.

Son Güncelleme:
Sağlık Bakanı’ndan Kadir İnanır açıklaması: Uyandırıldı ama hala entübe durumda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmesi üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan sanatçı Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. İnanır’ın dün akşam saatlerinde uyandırıldığını ancak vücudunun bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamadığını açıklayan Bakan Koca, "Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor” dedi.

Beykoz’da yaşadığı evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınan usta oyuncu Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek sanatçıya, test sonucuna göre tedavi uygulanmaya başlandı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, dün yaptığı açıklamada, "Dünden beri yoğun bakımımızda tedavisine ve takibine devam ediyoruz. Dün akşam çekilen MR ve bu sabah çekilen tomografide pıhtı sahasında güzel bir beslenme var. Radyolojik görüntüyü, klinik de destekliyor. Kollarını, bacaklarını oynatmaya başladı” demişti. Prof. Dr. Sağla akşam saatlerinde İnanır’ın uyandırılmasını planladıklarını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Koca, İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle duyurdu:

“24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sn. İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”

Etiketler
Kadir İnanır Fahrettin Koca
Son Güncelleme:
Prof. Dr. Nükhet Sirman 4 gün gözaltı sonrası serbest kaldı Prof. Dr. Nükhet Sirman 4 gün gözaltı sonrası serbest kaldı
1000 yıllık şifa; İbn-i Sina'nın baş ağrısı için doğal reçetesi 1000 yıllık şifa; İbn-i Sina'nın baş ağrısı için doğal reçetesi
Özgür, cesur ve lider ruhlular; Dediğim dedik diyen 3 burç Özgür, cesur ve lider ruhlular; Dediğim dedik diyen 3 burç
Sedat Peker ve Serhat Albayrak haberine hapis cezası Sedat Peker ve Serhat Albayrak haberine hapis cezası
ÇOK OKUNANLAR
Zafer Partisi'nde istifa depremi: Özdağ'dan açıklama geldi Zafer Partisi'nde istifa depremi
KONDA geleneğini bozdu: Seçim öncesi son anketi yayınlamayacak Seçim öncesi son anketi yayınlamayacak
Rusya: Moskova saldırısının arkasında bu 3 ülkenin olduğunu düşünüyoruz Rusya: Moskova saldırısının arkasında bu 3 ülkenin olduğunu düşünüyoruz
Almanya'da kaza geçiren Şirin Payzın, ameliyat oldu Almanya'da kaza geçiren Şirin Payzın, ameliyat oldu
Sedat Peker ve Serhat Albayrak haberine hapis cezası Sedat Peker ve Serhat Albayrak haberine hapis cezası