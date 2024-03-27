Sağlık Bakanı’ndan Kadir İnanır açıklaması: Uyandırıldı ama hala entübe durumda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmesi üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan sanatçı Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. İnanır’ın dün akşam saatlerinde uyandırıldığını ancak vücudunun bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamadığını açıklayan Bakan Koca, "Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor” dedi.

Beykoz’da yaşadığı evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınan usta oyuncu Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek sanatçıya, test sonucuna göre tedavi uygulanmaya başlandı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, dün yaptığı açıklamada, "Dünden beri yoğun bakımımızda tedavisine ve takibine devam ediyoruz. Dün akşam çekilen MR ve bu sabah çekilen tomografide pıhtı sahasında güzel bir beslenme var. Radyolojik görüntüyü, klinik de destekliyor. Kollarını, bacaklarını oynatmaya başladı” demişti. Prof. Dr. Sağla akşam saatlerinde İnanır’ın uyandırılmasını planladıklarını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Koca, İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle duyurdu:

“24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sn. İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”