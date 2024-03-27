Sedat Peker ve Serhat Albayrak haberine hapis cezası

Yeniçağ Yazı İşleri Müdürü Erdem Avşar, Sedat Peker'in Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak’la ilgili açıklamalarının haberleştirilmesi nedeniyle 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapsi para cezasına çevirmedi.

Yeniçağ'ın haberine göre Peker’in Serhat Albayrak hakkındaki yolsuzluk iddialarının haberleştirilmesi ile ilgili Yeniçağ Gazetesi İnternet Servisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erdem Avşar hakkında dava açıldı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava bugün karara bağlandı. Avşar’ın 1 suçtan beraatine karar veren Mahkeme, 2 suçtan toplam 2 yıl 3 aylık hapis cezasını indirimle 1 yıl 15 güne düşürdü.

Hapis cezası para cezasına çevrilmezken, istinaf mahkemesine itiraz yolu açık bırakıldı. İtirazı kabul edilmezse Erdem Avşar cezaevine girecek.