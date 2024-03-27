Prof. Dr. Nükhet Sirman 4 gün gözaltı sonrası serbest kaldı

Saha araştırması için görüştüğü bir kişinin teknik takip altında olduğu gerekçesiyle 23 Mart'ta İstanbul Burgazada’daki evinden gözaltına alınan barış akademisyeni antropolog Prof. Nükhet Sirman 4 günün ardından serbest bırakıldı.

Gözaltındaki dördüncü gününde Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Prof. Dr. Sirman hakkında yurtdışı yasağı ve haftada bir gün karakola imza verme şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Dissensus Araştırma'nın kurucu ortağı olan Sirman'ın, Mersin'de yaptığı araştırma için görüştüğü kişilerden birinin hakkındaki kriminal soruşturma nedeniyle teknik takibe takılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenilmişti.