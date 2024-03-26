MSB: 'İsrail ile hiçbir faaliyetimiz bulunmamaktadır'

Milli Savunma Bakanlığı, İsrail ile Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri alanda işbirliği yaptığı iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

İşbirliğine ilişken iddiaların reddedildiği ve Türkiye'nin Filistin'in her zaman yanında olduğuna dikkat çekilen açıklama şöyle:

"İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, mülteci kamplarını ve sivilleri hedef alan şiddet eylemleri devam etmektedir. Filistin'in her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi veya bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir. Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı'nın İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayi işbirliği dahil hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır."