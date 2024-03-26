Erzurum'da 196 yerleşim alanının yolu kardan kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Son bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası Erzurum beyaza büründü. Sabah güne karla başlayan vatandaşlar zaman zaman trafikte zorlu anlar yaşadı. Hava tahminlerine göre Erzurum’da kar yağışı devam edecek. Belediye ve Karayolları ekipleri yolların trafiğe açık olması için çalışmalarını sürdürürken, Erzurum genelinde 196 yerleşim alanının yolları kar nedeniyle kapandığı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, Erzurum, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinde aralıklı kar yağışlı, Erzincan ve çevresinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceğinin tahmin edildiğini duyurdu.