MEB müjde diye duyurdu, uzmanlar uyarıyor: Özel Eğitim Kampüsleri, özel çocukları toplumdan izole edebilir

Millî Eğitim Bakanlığının müjde diye duyurduğu “Özel Eğitim Kampüsleri” tartışma yarattı.

İlk kez 2024’ün Ocak ayında Tokat’ta eğitime başlayan özel kampüslerin İkincisi ise Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyete geçecek. Bu iki yer dışında Ankara, Yalova, Ordu ve Rize’de de açılması planlanıyor.

Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den devraldığı projeyi sürdüren MEB Bakanı Yusuf Tekin, proje hakkında şunları söylemişti:

“Her çocuğun özel ve ülkemizin geleceği olduğunu benimseyen maarif anlayışımızla Tokat Özel Eğitim Kampüsümüzü çocuklarımızın hizmetine sunmanın heyecanını yaşadık. Örnek bir proje olarak nitelendirdiğimiz ve açılışını gerçekleştirdiğimiz Tokat Özel Eğitim Kampüsümüz geniş bir alana inşa edilmiş, içerisinde spor tesisi ve farklı imkânlarıyla modern bir yapıya sahip. Kampüsümüz ile özel gereksinimli öğrencilerimiz ve ailelerinin eğitim hayatını kolaylaştıracak olan Türkiye'de ilk ve tek olan bir eğitim modelini hayata geçiriyoruz.”

Hafif düzeyde zihinsel engelli, otizmli, orta-ağır zihinsel engelli, down sendromlu çocukların öğrenim gördüğü özel eğitim sınıflarında eğitim alıyor.

Kısa Dalga’dan Dilek Gedik’in aktardığına göre, yıllardır görmezden gelinen ve çözümsüzlüğe itilen özel eğitim gerektiren çocukların durumu Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘özel eğitim kampüsleri’ projesiyle daha da karmaşık bir hal aldı. Konunun uzmanları bu projenin özel çocukların toplumdan izole edilerek kaynaştırma esasının yok sayılacağı konusunda uyarıyor. Anayasa, yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğu uzmanlar tarafından belirtilen özel eğitim kampüsleri, her ilde yaygınlaşıyor.

'BU ÇALIŞMA HANGİ AİLE BİRLİĞİ İLE YAPILDI?'

Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği (ÖÇED)Başkanı Parin Yakupyan özel çocukların okullarda akranlarıyla birlikte eğitim göreceği bir sistem istediklerini vurgulayarak özel eğitim kampüsüne ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Zonguldak’ta bir özel eğitim kampüsü açılacağını haber aldık. Otizm gibi, zihinsel süreçleri olan çocuklarımızın eğitim alacağı Türkiye’nin en büyük özel eğitim kampüsü olacakmış bu okul. Bu okulun açılacağını da bize özel gereksinimli bir çocuk annesi haber verdi ve çok ciddi bir kaygıyla aldık biz bu haberi. Aslında çok güzel olan bir niyet annemizin kaygısıyla birleştiğinde çok büyük bir felakete dönüşebiliyor. Şu anda da bunu yaşıyoruz galiba. Bence bu proje, çocuklarımız için faydalı mı, faydalı değil mi bunu konuşmadan önce bu haberi nasıl aldığımıza bakalım. Bu tip projelerde, bizim en çok üzüldüğümüz noktalardan bir tanesi annelerimizle birlikte değil onlara rağmen bir çalışma yapılmış olması. Merak ediyorum bu çalışma hangi aile birliği ile yapıldı? Hangi sivil toplum kuruluşu ile yapıldı? Hangi sivil toplum kuruluşu ile iletişime geçildi ve danışmanlık alındı? İhtiyaçlar tespit edilmediği zaman iyi niyetle yapılan çalışmalar, bizde kaygı ve endişe uyandırabiliyor maalesef.

‘SİSTEM SİL BAŞTAN MI?’

Çocuklarımız aynı okullarda okumaya devam edebilecek mi? Yoksa baştan beri olan sistem sil baştan mı yapılacak bu özel eğitim kampüsleriyle. Özel eğitim alt sınıfları kapatılarak bu okullara mı devredilecek? Henüz açılmamış, kapsamını bilmediğim bu okul için keskin yorumlar yapmak istemiyorum ama şunu biliyorum ki, özel çocukların okullarda akranlarıyla birlikte eğitim göreceği bir sistem istiyoruz. Bunu sadece özel gereksinimli çocuklarımız için de değil, hep birlikte yaşamanın hepimiz için çok daha iyi olacağını savunuyoruz. Ailelerimiz okullarındaki şu anki sistemin bozulacağından dolayı çok kaygılılar ve bu kaygılarını bize bildirdiler. Ben de açıkça buradan bu okulla birlikte yapılmak istenenin ne olduğunu, çocuklarımızın hali hazırdaki düzenlerinin bozulup bozulmayacağını ve tamamen yeni bir sistem oluşturulduğunda kaynaştırma eğitimi olarak anılan özel eğitim sınıflarının kapatılıp hepsinin bu okula devredilip devredilmeyeceğini açıkçası merak ediyorum.”

'BAKANLIK DETAYLI BİLGİ VERMEDİ'

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul da, özel eğitim kampüsleri projesi ihtiyacının nasıl alındığını sorarak şunları söyledi:

“Bu projeler, Türkiye'de uygulama anlamında ilk ve tek olma özelliği taşıyan, özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin eğitim hayatını kolaylaştıracak özel eğitim statüsündeki anaokulu, ilkokul, ortaokul, uygulamalı meslek lisesi ile aileler için etkinlik alanları bulunan özel eğitim okulları entegre kampüsü olarak duyuruldu. Ancak başka hiçbir bilgi verilmedi. Örneğin, bu ihtiyaç nereden doğdu? Mevcut okullarımızda makul uyumlaştırma çerçevesinde eğitim veren özel eğitim alt sınıfları zaten var. Bu sınıfları iyileştirmek yerine neden özel eğitime gereksinim duyan bireylerimizi toplum dışına itip onları ayrıştıracak bir proje yapıldı? Özel gereksinimli çocuklarımız ve ailelerinin görüşü alındı mı? Bu çocuklarımız üzerine çalışmalar yapan herhangi bir STK bu projeye görüş bildirdi mi? Üniversitelerin özel eğitim bölümlerindeki akademisyenlerden bilimsel görüş alındı mı? Çünkü özel eğitim kampüsü olarak duyurduğunuz bu oluşum sadece bir okul inşaatı bir binadan ibaret değil, bu bir proje. Özel eğitime gereksinim duyan bireylerimiz için yapılmış bir proje. Bir eğitim kurumu açılıyor ve toplumun hassas bir kesimine hitap eden bir kurum açıyorsunuz ancak kimsenin burada ne şekilde bir eğitim verileceğine, eğitimi kimlerin vereceğine, hangi nitelikleri haiz olacağına dair bilgi yok.”