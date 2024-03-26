Dört gündür gözaltındaydı: Prof. Dr. Nükhet Sirman adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde akademisyen Prof. Dr. Nükhet Sirman, geçtiğimiz 23 Mart’ta Disiplinlerarası Araştırma ve Danışmanlık (Dissensus Research) Araştırma bünyesinde yaptığı saha araştırması sırasında iletişim kurduğu bir kişi hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul'da gözaltına alınıp Mersin'e götürüldü.

Dissensus tarafından yapılan ilk açıklamada, “İstanbul'da ifade verebilecekken sabah gözaltına alınıp gözaltı süresi uzatılarak gece Mersin'e sevk edilmiştir. Henüz avukatlar dosyayı göremediği için soruşturma hakkında kısıtlı bilgi sahibi olmakla birlikte, çalışma arkadaşımızın araştırma faaliyetleri içinde olduğu kolayca anlaşılabilecekken, soruşturmalara dahil edilip, bu tür tedbirlere başvurulmasını kabul etmiyoruz” denildi.

Dört gündür gözaltında tutulan Sirman, bugün hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Mersin Adliyesi’ne sevk edildi ve burada ifadesini verdi.

4 gündür gözaltında olan barış bildirisi imzacısı Sirman, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Mersin Adliyesi’ne sevk edildi. Sirman burada soruşturmayı yürüten Mersin Cumhuriyet Başsavcısına ifade verdi.

Savcılık Sirman’ı adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

'NÜKHET SİRMAN YALNIZ DEĞİL, BİZ BURADAYIZ'

Bu sırada Mersin Kadın Platformu, Prof. Dr. Nükhet Sirman’ın serbest bırakılması için bugün Mersin Adliyesi’nin önünde eylem yaptı. Basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Feminist yol arkadaşımız, dostumuz, Barış İmzacısı hocamız Prof. Dr. Nükhet Sirman hiçbir ilgisi olmayan bir soruşturma bahanesiyle 23 Mart Cumartesi günü İstanbul’da gözaltına alındı. İfadesi kolaylıkla İstanbul’da alınabilecekken İstanbul’dan Mersin’e getirildi ve dört gündür gözaltında tutuluyor.

Arkadaşımızın maruz bırakıldığı bu haksız muamelenin amacının arkadaşımıza, bizlere gözdağı vermek olduğunu biliyoruz.

Dün akşam geç saatlerde jandarmaya verdiği ifadesinde dosyanın içinde hiçbir delil olmadığı iyice anlaşılmasına rağmen bir gece daha gözaltında tutulması büyük bir saçmalık. Biz bu ülkede hukuksuzluğa ve her tür saçmalıklara alıştırılmaya çalışılıyoruz, var olmamız, araştırma yapmamız, insanlarla iletişim kurmamız kolaylıkla suç olabilirmiş gibi bir izlenim yaratılıyor.

Bu anlamsız kriminalizasyon halini ve itibarsızlaştırma girişimlerini asla kabul etmiyoruz.

Nükhet Sirman yalnız değil, buradayız. Bugün adliyeye getirilecek olan arkadaşımız, daha fazla sürüncemede bırakılmadan derhal serbest bırakılsın, işkenceye dönüşen bu hale son verilsin.”

'HİÇBİR DELİL YOK'

Nükhet Sirman’ın davasını takip eden ve feminist hareketten arkadaşları, Gerçek Gündem’e yaptıkları açıklamada Sirman’ın serbest bırakılması çağrısında bulundu:

“Feminist yol arkadaşımız Nükhet'i bu dosya ile ilişkilendirebilecek hiçbir delil olmadığı gibi makul şüphe de yoktur. Hocamızın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz, bekliyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem