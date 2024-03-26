Elazığ Keban'da vatandaşlardan 'içme suyu' tepkisi: 'İçilecek su değil'

Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan vatandaşlar, içme suyunun temiz olmadığını ileri sürdü. Arıtma tesisinin olmadığını belirten vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi .

"KESİNLİKLE İÇİLECEK BİR SU DEĞİL"

Kebanlı Murat Şimşek, şunları söyledi:

"Kesinlikle içilecek bir su değil. Mecbur kalıyoruz bazen ama kesinlikle içilecek gibi değil. Akşam suyu kaba koyun, sabah sapsarı oluyor. Bazen sözde ilaçlama falan yapıyorlar, böyle mil gibi değişik renk alıyor. Hiçbir şekilde içilecek bir su değil ama mecbur kalan içiyor, durumu olmayan. Çünkü su da pahalı. Her gün su alıp içmeye kalksa bir aile, aylık bin, bin 500 lira su parası veriyoruz. Burada artıma tesisi aslında yok. Küçük depo gibi bir şey yapmışlar, etrafını tel örgü gibi bir demirle çevirmişler. Geçen yıl ya da evvelsi yıl içinde köpek ölüsü bile çıktı. Arıtma tesisi diye bir şey diyemezsin. Su direkt gölden geliyor. Gölden balığın şunun bunun pisliği varsa, insan pisliği bile, direkt geliyor. Arıtma tesisi diye bir şey görmedim, duymadım. Her sene birileri şikayetçi oluyor, birileri haber yapıyor ama sonuçlanan bir şey yok. Bu da kimin, belediyenin suçu. 10- 15 senedir kendileri burada başkanlık yapıyor. Bir su deposunu da yapamıyorsa artık ne diyeyim ben mi yapayım? Yavaş yavaş ölümler, hastalıklar olacak. Keban’da ölümler de hastalıklar da arttı. Gidişat iyi değil."

"KİMSE SAHİP ÇIKMIYOR, SULARIMIZ MİKROPLU"

İlçe sakinlerinden Latif Aslan, ilçeye gelen suların temiz olmadığını, barajdaki suyun mahalle arasındaki havuzda biriktirilerek hiçbir işlemden geçmeden ilçeye verildiğini ileri sürdü. Aslan, "Mahalledeki çeşmede yarım saat gidip suyu doldurup eve götürelim ki su içelim. Arıtma tesisi yok olsaydı temiz olurdu sular kimse sahip çıkmıyor. Belediye başkanı yapsın" dedi.

Mustafa Yüksel isimli vatandaş ise "Akan suya güvenmiyoruz. Yıllardır bu sorunumuz çözülmedi. Burada suyumuz baraj gölünden geliyor. Tüm pislikler de hep göle geliyor. Gölden de ilçeye geliyor. Eskiden beri biz arıtma tesisi görmedik. Yukarıda bir havuz var. Oradan su geliyor. Şimdi doğal su geliyor ilçedeki çeşmelerden. Biz onu içiyoruz. Ona da diyorlar domuzlar gidip karıştırıyor. Onu içmeye de korkuyoruz" diye konuştu.

"10 SENEDİR MUSLUKLARDAN ZEHİR AKIYOR"

Suların insan sağlığını tehdit ettiğini belirten Mehmet Celayir de belediyeden bu sorunun çözümünü beklediklerini belirterek, "Sulardan dolayı Keban’da hastalıklar arttı, kanserler de arttı. Mecbur kaldığımız için temizliği, banyoyu şebeke suyuyla yapıyoruz. Ama suları içmiyoruz. 10 senedir bize zehir içiriyorlar" dedi. Ramazan Arslan ise şu ifadeleri kullandı:

"Akan su kesinlikle sağlıklı değil. Az önce buradan giden araç bize içme suyu getirdi. Biz musluktan su içemiyoruz. Karşı dağdan su getirmişler. Çeşmelere bağlanmış, onun da tahlili yapılmış, şimdi de yapılmış. İnsanlar onu içiyor. Bu su kesinlikle içilecek bir su değil. Keban’ın içme suyu barajdan geliyor. Balıkçıların kullandığı ilaçlar olsun, boruların bakımsızlığı olsun. Asbestli borulardan hala su içiyoruz. Keban’da şu anda bir çeşmeden su içme ihtimali sıfır. Az önce kamyon vardı. Bir kamyon su bıraktı. Biz dışarıdan su getiriyoruz. Her tarafımız su, ama biz dışarıdan su getiriyoruz. Bu konularda çalışmalar yapılıyor. Eski arıtma tesisini bozmuşlar yukarıda. Atık halde. Sonra gidip fotoğraflarını çekip çekip biz yeniden yapacağız diyorlar. Yapılan çalışma bu. Başka bir çalışma yok."

"VATANDAŞLAR YAPILAN TAHLİLİ GÜVENİLİR BULMUYOR"

Zafer Partisi Keban Belediye Başkanı Adayı Mustafa Doğan, ilçede suların temiz olmadığını ve vatandaşların bu suyu kullanmak zorunda kaldığını ifade etti. Doğan, "Keban'da sular sağlıksız, arıtma tesisi yok. Boş havuzlara su doldurarak insanlara arıtma tesisi varmış gibi gösteriyorlar. Bugün Keban'da musluklardan akan suyu içen bir kişi bile yok. Kimse belediyenin yaptırdığını iddia ettiği analizlere güvenmiyor. Bu bile belediyenin insanlara güven vermediğini gösterir. Buradan Belediye Başkanı Fethiye Atlı'ya sesleniyorum; madem suların temizliğine bu kadar güveniyor bağımsız bir laboratuvarda halkın gözü önünde suları analiz ettirelim. Hiç olmazsa vatandaşlara bu kadarını borçlusunuz" şeklinde konuştu.

"SULARIMIZDAN NUMUNELER ALINIYOR"

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ise iddiaların doğru olmadığını, arıtma tesisindeki havuzların çalıştığını ve düzenli olarak Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü’nce numune alındığını ifade eden Atlı, suların analizinin yapıldığını ve içilebilir durumda olduğunu belirtti. Atlı, şunları söyledi:

"Yapılan iddialar gerçeği yansıtmıyor. Çamur at izi kalsın diyerek iddialarda bulunuyorlar. Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü gelip örnek alıyor, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’nde analizler yapılıyor. Biz bu konuda sürekli açıklama yapıyoruz. Keban’da başka problem yok, her defasında bunu gündeme getiriyorlar. Barajdan gelen suda bir sıkıntı yok. Ama millet bunu sorun yaptığı için biz kuyu vurdurduk. Zaten seçimlerden sonra içme suyu ihalemiz var. DSİ’nin bize verdiği bir içme suyu kuyusu var. İhalemizi yapacağız. Keban’ın içme suyu problemi olmayacak."