Eskişehir Valiliği'nden uyarı: Patlama sesi olabilir!

Eskişehir Valiliği, yapılacak test uçuşunda sonik patlama sesi oluşabileceği uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, 26, 27 ve 28 Mart 2024 tarihlerine dikkat çekildi.

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Eskişehir Valiliği'nden uyarı: Patlama sesi olabilir!

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26, 27 ve 28 Mart 2024 tarihinde yapılacak test uçuşunda sonik patlama sesi oluşabileceği uyarısında bulunuldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 26,27 ve 28 Mart 2024 pazartesi günü saat 10.00 ile 17.00 arası ses üstü jet uçuşu gerçekleşecektir. Sonik patlama sesi duyulabilecektir."

Eskişehir Valiliği'nden uyarı: Patlama sesi olabilir! - Resim : 1

SONİK PATLAMA NEDİR?

Sonik patlama, bir nesnenin havada ses hızından daha hızlı hareket ettiğinde oluşan şok dalgalarıyla ilişkilendirilen sestir. Ses dalgaları, ses hızında veya ses hızından daha hızlı hareket eden kaynaktan etrafa doğru yayılır. Bu dalgalar insan kulağına bir patlama ya da gök gürlemesi gibi gelen, muazzam miktarlarda ses enerjisi üretir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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