Zafer Partisi'nin adayı CHP lehine yarıştan çekildi: 'Omuz omuza çalışma' vurgusu

Zafer Partisi'nin Antakya adayı CHP lehine yarıştan çekildi. İki aday bir araya geldi.

Zafer Partisi'nin adayı CHP lehine yarıştan çekildi: 'Omuz omuza çalışma' vurgusu

Zafer Partisi’nin Hatay Antakya Belediye Başkan adayı Cemil Akkoçak, CHP lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Akkoçak, CHP'nin Antakya Belediye Başkan adayı Hüseyin Akyol ile bir araya geldi.

Zafer Partisi'nin adayı CHP lehine yarıştan çekildi: 'Omuz omuza çalışma' vurgusu - Resim : 1

Akkoçak, CHP’nin adayı Aksoy lehine seçimlerden çekildiğini açıkladı. Aksoy ise Akkoçak’a teşekkür ederek, omuz omuza Antakya için çalışacaklarını belirtti.

Etiketler
Zafer Partisi CHP Antakya Hatay
Meclis nisanda yoğun mesaiye başlayacak: Gündemde 3 kanun teklifi var Meclis nisanda yoğun mesaiye başlayacak: Gündemde 3 kanun teklifi var
Özgür, cesur ve lider ruhlular; Dediğim dedik diyen 3 burç Özgür, cesur ve lider ruhlular; Dediğim dedik diyen 3 burç
Bahar dizisinde Kadro yeniden şekillendi; Başrol kadrosuna yeni isim Bahar dizisinde Kadro yeniden şekillendi; Başrol kadrosuna yeni isim
Naci Görür: Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede Naci Görür: Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede
ÇOK OKUNANLAR
Hangi banka, emekliye ne kadar promosyon veriyor? Hangi banka, emekliye ne kadar promosyon veriyor?
Seçime son 5 gün kala gelen anket: İYİ Parti o şehirde AKP'yi solladı, birinci götürüyor İYİ Parti o şehirde AKP'yi solladı, birinci götürüyor
Eylem Tok ve oğluyla ilgili yeni iddia: 4 katı para teklif etti, otel müdürü reddetti 4 katı para teklif etti, otel müdürü reddetti
ABD'de bir gemi, Francis Scott Key Köprüsü'nü yıktı: Birçok araç ve insan suya düştü ABD'de bir gemi, Francis Scott Key Köprüsü'nü yıktı
Yusuf Güney, yeni sevgilisini ilan etti: "Dünyada yaşamıyor...." Yusuf Güney, yeni sevgilisini ilan etti: "Dünyada yaşamıyor...."