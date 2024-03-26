Zafer Partisi'nin adayı CHP lehine yarıştan çekildi: 'Omuz omuza çalışma' vurgusu

Zafer Partisi’nin Hatay Antakya Belediye Başkan adayı Cemil Akkoçak, CHP lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Akkoçak, CHP'nin Antakya Belediye Başkan adayı Hüseyin Akyol ile bir araya geldi.

Akkoçak, CHP’nin adayı Aksoy lehine seçimlerden çekildiğini açıkladı. Aksoy ise Akkoçak’a teşekkür ederek, omuz omuza Antakya için çalışacaklarını belirtti.