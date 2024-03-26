Naci Görür: Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün Muğla ve Adana'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremlerin ardından uyarılarda bulundu.

Naci Görür: Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, dün Adana ve Muğla'da deprem olduğunu açıkladı. 2 depremin büyüklüğü de 4.0 olarak duyuruldu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, 2 kentte meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Köyceğiz'deki depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Görür, Acıpayam Fay Zonu'nu işaret ederek "Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede" uyarısını yaptı. Görür paylaşımında şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, bugün Karaçam-Köyceğiz/Muğla’da 4,0 deprem oldu. Bu deprem haritada görüldüğü gibi, KD-GB doğrultuda uzanan Acıpayam Fay Zonu üzerinde. Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede."

Adana'daki deprem için Savrun Fayı'na dikkat çeken Görür, bölgenin gerilimli olduğunu söyledi. Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar, Topallar-Saimbeyli/Adana’da 4,0 deprem oldu. Deprem Savrun Fay Zonuna yakın bir bölgede. Genelde bu bölge gerilimli. Sevgiyle"

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