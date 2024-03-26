Hatay'da yağış etkili oldu: Konteynerler sular altında

Depremin ardından yerel ve merkez yönetimin sorunlarını çözmediği Hatay'da son günlerde yaşanan şiddetli yağışlar, konteyner kentlerde ciddi zararlara neden oldu.

Yağışların şiddetiyle birlikte, sular altında kalan ve çamurun etkisiyle hasar gören konteynerler, binlerce vatandaşın yaşamını olumsuz yönde etkiledi.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, son 72 saat içinde bölgeyi etkisi altına alan yoğun yağışların, konteyner kentlerde önemli tahribata yol açtığı belirtildi. Özellikle geçtiğimiz gece yaşanan sağanak yağışlar, kentlerin altyapısını zor durumda bıraktı ve konteynerlerin bulunduğu alanlarda su baskınlarına neden oldu.

Yaşanan su baskınlarının ardından konteyner kentlerdeki durumunun henüz normale dönmediği ve temizlik çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor. Ayrıca, yağışların devam etmesi nedeniyle yeni su baskınları riskine karşı depremzedeler tedbirler almaya çalışıyor.

Yaşanan sel felaketiyle birlikte, Hatay'da konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve zarar gören yerlerin yeniden yapılandırılması için yetkililer göreve çağrılırken benzer durumlar aynı sorunların tekrar ediyor olması da tepki çekiyor.

Birçok örnekte okul yolları dahi her yer sular altında kalırken birçok okulda öğrencilerin okula gidemediği belirtiliyor.