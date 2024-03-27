CHP, Erdoğan'ın evini istiyor: Beyoğlu ve Üsküdar bizim için onur meselesi

31 Mart seçimlerine günler kala partiler son hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Gazeteci Barış Pehlivan, CHP kaynaklarına ulaşarak 31 Mart akşamına dair beklentilerini sordu.

CHP, Erdoğan'ın doğduğu Kasımpaşa ve yaşadığı Üsküdar'da zaferi hedefliyor. Pehlivan'a konuşan CHP kaynakları “Kasımpaşa ve Kısıklı... Deyim yerindeyse, onur meselesi bizim için. Çok önem veriyoruz ve kazanacağımıza inanıyoruz.” dedi.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

Pehlivan seçim güvenliği konusunu da bir kez daha gündeme getirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı ile görüştüğünü söyleyen Pehlivan, Özgür Çelik 'in sözlerini şöyle aktardı:

“İstanbul’da 33 bin 227 sandıkta oy kullanılacak. Daha önce sandıkta görev alan insanları teker teker aradık. Yeniden görev almayacakların yerine yenilerini görevlendirdik. Ve tüm sandık sorumlularının isimlerini eksiksiz biçimde 24 Şubat’ta ilçe seçim kurullarına teslim ettik. Sonra 39 ilçede asil ve yedek sorumlular için eğitim süreçlerini başlattık. Bu birinci aşamaydı...

"HER OKULDA AVUKATIMIZ VAR"

1980 okulda oy kullanılacak. Her okulda mutlaka bir avukatımız var. Bununla birlikte bazı okullarda 40’ın üstünde sandık var. Oralar için diyoruz ki 3-4 avukatımız olsun. Hiçbir eksiklik yok, barodan da destek aldık bu konuda... Fakat şu çağrıyı yapıyoruz: Asil ve yedek sandık görevlisinin dışında bir de müşahit var, biliyorsunuz... Sınıfın içinde sayımın dökümünü takip edecek kişiler neden bir kişi olsun ki? İstiyoruz ki gerekirse 10 kişi olsun! Ekrem başkanın çağrısı bu yüzdendi...”