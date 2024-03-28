CHP'nin belediye başkanı adayı istifa etti, AKP'ye geçti!



CHP Bitlis Belediye Başkan Adayı Selim Soyugüzel, yaklaşık 300 akrabası ile birlikte AKP'ye geçti.

AKP Bitlis İl Başkanlığı'nın toplantı salonunda düzenlenen törenle akrabaları ile AK Parti’ye katılan Soyugüzel, "Bugünden itibaren CHP Bitlis Belediye Başkan Adaylığından istifa ediyorum. Bu memleket hepimizindir. Her zaman milletimizin yanında ve akrabamız olan Nesrullah Tanğlay başkanımızı desteklemek ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olacağız. Bitlis AK Parti teşkilatı ile beraber omuz omuza verip pazar günü yapılacak olan seçimi hep beraber kazanacağız" dedi.

"CİDDİ BİR KAZANIM VE BAŞARI GETİRECEKTİR"

AKP Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ise CHP'den istifa eden Selim Soyugüzel'in yaşadığı sıkıntıdan bahsederek, şunları söyledi:

"Selim Başkan dün yaşamış olduğu sıkıntıdan sonra bizimle beraber hareket etmek istediğini ve Bitlis Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan Adayımız Nesrullah Tanğlay’ı desteklemek istediğini ifade etmiştir. Bu bize şeref vermiştir, güç vermiştir. Selim Başkan ve ekibine, ailesine hoş geldin diyoruz. Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı bu birliktelik ciddi bir kazanım ve başarı getirecektir."

Kaynak: Gerçek Gündem