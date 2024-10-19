Kandilli Rasathanesi Duyurdu! Malatya'da Deprem

Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Darende ilçesi Yenice Mahallesi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Malatya, 2 gün önce de 5.9 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu! Malatya'da Deprem

Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Darende ilçesi Yenice Mahallesi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 08.52'de gerçekleşti. Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.

Malatya 2 gün önce de 5.9 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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