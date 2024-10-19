Kandilli Rasathanesi Duyurdu! Malatya'da Deprem
Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Darende ilçesi Yenice Mahallesi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Malatya, 2 gün önce de 5.9 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı.
Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Darende ilçesi Yenice Mahallesi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 08.52'de gerçekleşti. Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.
Malatya 2 gün önce de 5.9 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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