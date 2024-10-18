Uzman İsimden Deprem Uyarısı! İlçe İlçe Saydı: 'Bize Bir Şey Olmaz Demesinler'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 16 Ekim çarşamba saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Birçok ilden hissedilen deprem sonrası gözler deprem uzmanlarının açıklamalarına çevrildi.

'ENERJİ BİRİKMİŞTİ'

Yer Bilimci Prof. Dr. Fevzi Bingöl, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Sivrice ile Hazar Gölü arasındaki bölgede kırılmalar olduğunu söyledi. Bingöl, “Dünkü Malatya depremi ile bölgeye bir enerji birikmesi Elazığ Sivrice depreminden dolayı oldu. İkincisi ise 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler Doğu Anadolu Fayının yarısını kırdı. Nereye geldiler, dünkü depremden 35 40 km batıya kadar kırdılar. O arada Elazığ depremi ile kırılan yer ile Maraş depreminden dolayı kırılan yer arasında yaklaşık 30 40 kilometre kırılıp kırılmadığı şüpheliydi. Ancak sismik çalışmalar orada enerji birikimi olduğunu oranın kırılmadığına işaret ediyordu. Özellikle Malatya’nın Yeşilyurt bölgesinde sıkça 4-5 aralığında bazen beşin biraz üzerine çıkan artçı depremler meydana geliyordu. Onların nedeni 6 Şubat’taki depremin vermiş olduğu enerjiyi transfer eden bölgeydi" dedi.

'ARTÇI DEPREM BU KADAR YÜKSEK OLMAMALIYDI'

Malatya depreminin Elazığ Sivrice depreminin artçısı olduğunu kaydeden Amida Haber'e konuşan Bingöl “Fakat artçı deprem bu kadar yüksek olmamalıydı, olmazdı. En fazla 5.6 veya 5.7 olurdu. 5.9 niye oldu, 6 Şubat depremi oraya bir ilave enerji biriktirmesi oldu. Orayı tetikledi. Demek ki hem bir tetikleme var o bölgede hem de artçı deprem var. Çünkü depremin yorumu o. Bundan sonra o bölge uzun süre 6 ve 6 üzerinde bir deprem yaşanmayacak diye bekliyoruz” dedi.

'4-5 CİVARINDA DEPREMLER GÖRÜLEBİLİR'

Sivas’ta meydana gelen 4.7 şiddetindeki ilgili de Bingöl “Türkiye’nin çok değişik yerlerine enerji transferi yapıldı. Kayseri, Sivas, Elazığ ve Hatay’ın güneyine doğru enerji birikimi yaptı ve adeta 6 Şubat depremi ile bazı yerlerde 8 santimetre yer kayması oldu. Düşünün sizin şehrinizde bu 8 santimetre çok büyük bir şey o bölgede büyük bir dengesizliğine neden oldu. Bu dengesizliğin sonuçları olarak da bölgedeki faylar daha da aktif olan faylar biraz daha hareketlendi Sivas’ta çeşitli faylar var bunlar küçük faylar. Bunun üzerine dört ve beş civarında depremler görülebilir” diye konuştu.

YEDİSU FAYINA DİKKATİ ÇEKTİ

Bingöl Yedisu fayına dikkat çeken Bingöl, “Özellikle Karlıova’dan Erzincan’a doğru giden Yedisu bölgesi var. Orada Yedisu fayı var. Bu Kuzey Anadolu fayının Türkiye’nin en önemli faylarından birisi. O fay yaklaşık 250 yıldan beri kırılmamış. Yani 250 yıldan fazladır deprem olmamış bir bölge. Yapılan hesaplarda da oranın enerji birikiminin açığa çıkması yani deprem olması tekrarlanması yaklaşık olarak 250-300 yıl eder. Orası yaklaşmış. Karlıova’dan Erzincan’a doğru olan bölge için alarm zilleri çalıyor. O bölgede eğer 7 ve 7’nin üzerinde deprem olursa ki öyle bekleniyor. İnşallah 7’nin altında olur diye ümit ediyoruz ama hesaplar 7’nin üzerinde gibi gösteriyor. Yüzde 100 doğru rakam olamaz çünkü sonuçta yer altında oluşan her şeyi bilemiyoruz" dedi.

DEPREMDEN NERELER ETKİLENECEK?

Bingöl "Orası olursa elbette ki Bingöl etkilenir, Erzincan etkilenir, Elazığ şehir merkezi dünkü gibi hissedilir hemen hemen. 4,5 – 5 büyüklüğünde hissedilir. Ve yine Elazığ’ın bazı ilçeleri var Karakoçan, Kovancılar, Palu ve bazı köyler etkilenir. Diyarbakır Lice etkilenebilir. Çünkü Lice Genç’e yakın olduğu için etkilenme olasılığı yüksek. Ancak 6 Şubattaki gibi etkilenmez, sallanır, hissedilir, çürük binalar varsa onların yıkılma tehlikesi var. Umarım yetkililer bu depremden önce o çürük binaları temizler ve yeni binalar inşa ederler” ifadesini kullandı.

'DİYARBAKIR BİZE BİR ŞEY OLMAZ DEMESİN'

Diyarbakır’ın bazı ilçelerini isim isim vererek uyaran Bingöl, “6 Şubat depreminde Diyarbakır’da 7 bina yıkıldı, 5 binden fazla binada ağır hasar meydana geldi. Diyarbakır merkezi tek düşünmüyorum. Lice, Hani, Ergani, Dicle, Çermik var. Buralar sadece doğu Anadolu Fay Hattı değil Güneydoğu Anadolu Fay Hattı da var. Arada depremler oluyor. Bu kuşakta oluşacak şuanda büyük bir deprem beklemiyoruz. Ama ilerde oluşabilecek büyük bir deprem mesela 6-6,5-7 büyüklüğündeki bir deprem Diyarbakır’ın birçok bölgesini önemli ölçüde etkiler. Diyarbakır’ın merkezinde özellikle Bağlar, Sur içinde çürük binalar mutlaka vardır. Binaların dayanıklılıklarını ölçmek lazım, gerekirse yenilemek lazım. Diyarbakır bize bir şey olmaz demesin” uyarısında bulundu.

Kaynak: Amida Haber