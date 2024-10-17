Malatya'daki 5.9'luk Deprem... Bakan Yerlikaya 'Hasar Tespit Devam Ediyor' Diyerek Duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, 5.9’luk depremin ardından 194 artçı sarsıntı olduğunu kaydetti.

Yerleşim yerlerinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Yerlikaya, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

Malatya’da dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası depremin etkilediği illerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Yerleşim yerlerinde köy köy, mahalle mahalle başlatılan hasar tespit çalışmaları devam etmekte. Çalışmalara; AFAD’dan 210 personel ve 55 araçla birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, STK’larımızdan toplam 1.216 personel ve 363 araç katıldı. Depremden sonra en büyüğü 3.3 olan 194 artçı meydana geldi. Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre depremden; Malatya’da 55, Elazığ’da 111, Şanlıurfa’da 37, Diyarbakır’da 19, Adıyaman’da 18, Erzincan’da 6 ve Kahramanmaraş’ta 3 olmak üzere toplam 249 vatandaşımız etkilenmiştir. Elazığ’da 9, Malatya’da 2, toplam 11 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize 1.475 ihbar geldi. Bu ihbarların 1.223’ü bilgi, 252’si de yardım amaçlıdır. Kızılay tarafından Malatya ve Elazığ’da 12 bin kişilik yemek hizmeti verilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.