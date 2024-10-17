Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Yaralandı

Antalya'da seyir halindeki motosikletle otomobilin çarpışması nedeniyle meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Yaralandı

Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda bir kaza meydana geldi. Caferhan İpek'in kullandığı 07 BSY 162 plakalı motosikletle Kemal Güldal'ın kullandığı Opel marka 09 FR 996 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, Caferhan İpek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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