Sağlık Bakanlığı'nda Gece Yarısı Görevden Alma!

Türkiye 'yenidoğan çetesi' skandalıyla sarsılırken, Sağlık Bakanlığı'nda bir genel müdür gece yarısı görevden alındı. Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı. Uçan'ın yerine Mehmet Fidan atandı.

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Sağlık Bakanlığı'nda Gece Yarısı Görevden Alma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı. Uçan'ın yerine Mehmet Fidan atandı.

Sağlık Bakanlığı'nda Gece Yarısı Görevden Alma! - Resim : 1

RIZA UÇAN'IN BİR VATANDAŞI DARBETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Rıza Uçan'ın Güngören Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde makam odasında M.Ş. isimli bir vatandaşı darbettiği iddia edilmişti.

Sağlık Bakanlığı'nda Gece Yarısı Görevden Alma! - Resim : 2

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