Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kritik görüşmeler gerçekleştirecek olan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'ye geldi.

Scholz ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak 22.03'te İstanbul Havalimanı'na indi. Almanya Başbakanı'nı İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı. ​​​​​​

İstanbul Havalimanı'nda Scholz'un uçaktan indiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, "Türkiye’ye hoş geldiniz, Sayın Şansölye Scholz" ifadelerini kullandı.

YARIN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Scholz'un yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.

Scholz, Türkiye'ye yapacağı ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada göç, Avrupa Birliği (AB) ve ikili ilişkiler gibi birçok konuyu ele alacaklarını belirtmişti.