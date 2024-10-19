Bir Şüpheli Kadın Ölümü Daha, Vücudunda İzler Bulundu

Bir şüpheli kadın ölümü de İzmir’de yaşandı. Bir süredir kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki Fidan Çakır, polis ekipleri tarafından evinde ölü halde bulundu. Çakır’ın vücudunda kesi izleri bulunduğu öğrenildi.

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İzmir'in Buca ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan Fidan Çakır (28), polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu.

Vücudunda kesi izleri bulunan Fidan'ın cenazesi, morga kaldırıldı.Dumlupınar Mahallesi 89 sokak üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında oturan Fidan Çakır'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.Bir Şüpheli Kadın Ölümü Daha, Vücudunda İzler Bulundu - Resim : 1

Çilingir yardımıyla eve giren polis, Fidan Çakır'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede vücudunda kesi izleri bulunan ve 1 hafta 10 gün önce öldüğü değerlendirilen Çakır'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bir Şüpheli Kadın Ölümü Daha, Vücudunda İzler Bulundu - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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