Kayseri'nin Ünlü Nakliye Firması İflasın Eşiğinde: Mahkeme 3 Ay Süre Verdi

Kayseri’de faaliyet gösteren Emin Hisarcıklıoğlu İnşaat Malzemeleri İnşaat Nakliye Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mali sıkıntılar nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Konkordato talebinde bulunan şirketin başvurusu, Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından değerlendirilerek karara bağlandı.

MAHKEME 3 AY SÜRE VERDİ

Mahkeme, 11 Şubat 2025 tarihinde saat 16.50 itibarıyla şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verdiğini duyurdu. Bu süreçte, şirketin mali durumunu iyileştirmesi ve borçlarını yapılandırması için fırsat tanınacak.

Mahkeme tarafından konkordato sürecini denetlemek üzere üç kişilik bir komiser heyeti görevlendirdi. Bağımsız denetçi Hacı Ayvaz, mali müşavir Süheyla Gökçek ve hukukçu Murat Doğan, konkordato sürecinin yönetiminden sorumlu olacak.