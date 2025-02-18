Türk Nakliye Devi İflas Bayrağını Çekti! Sektörde Dengeler Değişti

11 Şubat'ta yapılan başvuru ile şirket, 11. Bölüm koruması için talepte bulundu. Şirket, işini düzenlemek için yasal koruma altına girmeyi tercih etti.

10 MİLYON DOLARLIK BORÇ BİRİKTİRDİ

Carnegie, Pennsylvania merkezli Turk Ulaştırma, ABD Batı Pensilvanya Bölgesi İflas Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, 500.000 ila 1 milyon dolar arasında varlık ve 1 milyon ila 10 milyon dolar arasında borç bildirdi. Şirket, bu adımla borçlarını yeniden yapılandırmayı ve finansal dengesini sağlamayı hedefliyor.