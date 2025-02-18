Türk Nakliye Devi İflas Bayrağını Çekti! Sektörde Dengeler Değişti
Büyük bir nakliye şirketi olan Turk Transportation, yeniden yapılanma amacıyla iflas başvurusunda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
11 Şubat'ta yapılan başvuru ile şirket, 11. Bölüm koruması için talepte bulundu. Şirket, işini düzenlemek için yasal koruma altına girmeyi tercih etti.
10 MİLYON DOLARLIK BORÇ BİRİKTİRDİ
Carnegie, Pennsylvania merkezli Turk Ulaştırma, ABD Batı Pensilvanya Bölgesi İflas Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, 500.000 ila 1 milyon dolar arasında varlık ve 1 milyon ila 10 milyon dolar arasında borç bildirdi. Şirket, bu adımla borçlarını yeniden yapılandırmayı ve finansal dengesini sağlamayı hedefliyor.
BORÇ ÜSTÜNE BORÇ BİNDİ
Turk Transportation’un en büyük teminatsız alacaklıları arasında 398.000 doların üzerinde borcu olan TPine Leasing, 240.000 doların üzerinde borcu bulunan Northland Capital ve 249.000 doların üzerinde borcu olan Hitachi yer alıyor.
ZORLU SÜREÇ BAŞLADI
Şirketin filosunda 10 bağımsız yüklenici tarafından sürülen kamyonların yanı sıra, sekizi sözleşmeli mal sahibi operatörler tarafından sürülen 18 kamyon bulunuyor. Ayrıca, 10 sürücü, dört mal sahibi operatör ve bir hizmet sağlayıcı ile çalışan şirket, işlerini yeniden düzenlemek için zor süreci atlatmak için çabalıyor.