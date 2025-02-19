Gram Altında Yeni Rekor

Altın fiyatları, devam eden güvenli liman talebiyle birlikte yükselişe devam etti. Ons altın, güne 2 bin 930 dolar civarında başlarke, gram altın ise 3 bin 431 Türk Lirası ile rekor tazeledi.

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Gram Altında Yeni Rekor

Altın piyasasında ABD'nin gümrük tarifeleri ve küresel belirsizlikler etkisini sürdürüyor. Ons altın, güne 2.930 dolar seviyesinde başladı. Fiyatlar, 2.941 dolarlık rekor seviyeye yakın seyrediyor. Gram altın 3.431 Türk Lirası'ndan işlem görürken, çeyrek altın 5.618 Türk Lirası'na kadar yükseldi.

ABD'DEN YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ SİNYALİ

ABD Başkanı Donald Trump, otomobil, ilaç ve yarı iletken çipler için %25 gümrük tarifesi uygulanabileceğini belirterek küresel ticaret gerilimini artırdı.

Trump, otomotiv sektörüne yönelik yeni vergilerin 2 Nisan itibarıyla yürürlüğe girebileceğini açıkladı.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ

Beyaz Saray'ın diplomatik temaslarda Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırma ihtimalini gündeme getirmesi, Avrupa ve Kiev'de endişelere neden oldu.

Trump yönetimi, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için Moskova ile daha fazla görüşme yapmayı kabul ettiğini duyurdu.

FED TUTANAKLARI BEKLENİYOR

Piyasalar, bu akşam Türkiye saatiyle 22.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarına odaklandı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyondaki ilerlemenin dengesiz olduğunu belirterek faiz oranlarının sabit tutulmasının gerekebileceğini ifade etti.

Öte yandan, Singapur'un ABD'ye yaptığı altın sevkiyatı, ocak ayında son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

19 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Yeni güne başlangıç itibarıyla altın fiyatları ise şöyle:

Çeyrek altın: 5.588,37 TL

Yarım altın: 11.174,06 TL

Tam altın: 22.912,00 TL

Cumhuriyet altını: 22.284,12 TL

Gremse altın: 57.189,00 TL

Ons altın: 2.929,04 dolar

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Kaynak: Haber Merkezi

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