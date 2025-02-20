Özgür Demirtaş 'Tuzaklardan Kaçının' Diyerek Uyardı: İşte Yüksek Enflasyonlu Ülkelerde Yapılan 8 Yatırım Hatası

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yüksek enflasyonlu ülkelerde yatırım yapanları yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Demirtaş, yatırımcıların sıkça yaptığı 8 hatayı tek tek paylaştı. Bu hataların enflasyonun ekonomik etkilerini tam olarak anlamamak veya yanlış stratejiler uygulamaktan kaynaklandığını belirten Demirtaş, "Bu tür ortamlarda yatırım kararları dikkatle ele alınmalı ve bazı yaygın tuzaklardan kaçınılmalıdır" dedi.

İşte Demirtaş'a göre yüksek enflasyonlu ülkelerde yapılan 8 yatırım hatası:

1-Enflasyonun Satın Alma Gücü Üzerindeki Etkisini Göz Ardı Etmek

Yatırımcılar, nominal getiri oranlarına odaklanıp reel getiri (enflasyondan arındırılmış getiri) hesaplamasını ihmal edebilir. Örneğin, bir yatırım %20 getiri sağlıyorsa ama enflasyon %25 ise, gerçekte satın alma gücünüz azalır. Hata: Enflasyonu hesaba katmadan "kârlı" görünen yatırımlara yönelmek.

2-Kısa Vadeli Düşünmek

Yüksek enflasyonlu ortamlarda para hızla değer kaybettiği için insanlar genellikle kısa vadeli çözümlere (örneğin, nakit tutmak) yönelebilir. Ancak nakit, enflasyon karşısında erir. Uzun vadeli, enflasyona karşı koruma sağlayan varlıklara (altın, döviz, gayrimenkul, yüksek faizli yerel para gibi) yatırım yapmamak bir hatadır.

3- Yerel Para Biriminde Aşırı Güven

Yerel para biriminin değer kaybedeceğini öngörmeden, tüm yatırımları yerel para cinsinden yapmak risklidir. Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde döviz kuru dalgalanmaları sık görülür ve bu durum yerel para birimindeki varlıkların değerini eritebilir.

4- Yanlış Varlıklara Yatırım Yapmak

A-Sabit Getirili Menkul Kıymetler : Yüksek enflasyonda sabit faizli tahviller veya mevduatlar reel kayıplara yol açabilir.

: Yüksek enflasyonda sabit faizli tahviller veya mevduatlar reel kayıplara yol açabilir. B-Değer Kaybeden Sektörler: Enflasyonun vurduğu, fiyatlama yapamayan veya ithalata bağımlı sektörlere yatırım yapmak zarar getirebilir.

5- Risk Yönetimini İhmal Etmek

Yüksek enflasyonlu ülkelerde ekonomik belirsizlik fazladır. Portföyü çeşitlendirmemek veya tüm sermayeyi tek bir varlığa yatırmak, beklenmedik çöküşlerde büyük kayıplara neden olabilir.

6- Enflasyon Korumalı Araçları Kullanmamak

Bazı ülkelerde enflasyona endeksli tahviller veya benzeri araçlar bulunurken, yatırımcılar bu fırsatları değerlendirmeyebilir. Bu, enflasyona karşı korumasız kalmalarına yol açar. Bu tahviller ancak enflasyon ölçümünün doğru yapıldığı ülkelerde işe yarar.

7- Paniğe Kapılıp Aceleci Davranmak

Enflasyonun yarattığı panikle, piyasa zamanlamasını yanlış yaparak (örneğin, dipte satıp zirvede almak) zarar edilebilir. Duygusal kararlar yerine soğukkanlı bir strateji eksikliği ciddi bir hatadır.

8- Maliyet Artışlarını Hesaba Katmamak

İşletme sahipleri veya girişimciler, enflasyonun hammadde, işçilik ve operasyonel maliyetleri artıracağını öngörmezse, yatırımın kârlılığı beklenenden düşük kalabilir.

Kaynak: Haber Merkezi