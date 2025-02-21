PFDK'dan Kayserispor'a 210 Bin Lira Ceza

PFDK tarafından Kayserispor'a 210 bin lira para cezası verildi.

PFDK'dan Kayserispor'a 210 Bin Lira Ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor'a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 210 bin lira para cezası uyguladı.


PFDK'DAN AÇIKLAMA GELDİ


TFF’nin sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Kayserispor Kulübü'nün, 16.02.2025 tarihinde oynanan Eyüpspor - Kayserispor Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 210 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Kale Arkası Kapalı G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi" ifadelerine yer verildi.

En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Belli Oldu: Bütün Tutarlar GüncellendiEn Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Belli Oldu: Bütün Tutarlar GüncellendiEkonomi

Çamaşır Makinenize Ayda 2 Kez Uygulayın: Binlerce Liralık Masraftan KurtulacaksınızÇamaşır Makinenize Ayda 2 Kez Uygulayın: Binlerce Liralık Masraftan KurtulacaksınızYaşam

Kaynak: İHA

Etiketler
PFDK Kayserispor Para cezası
Stellantis ve Ayvens'ten İşbirliği Stellantis ve Ayvens'ten İşbirliği
Öfkeli Çocukları Sakinleştiren Sihirli Cümle: Her Yaşta Etkili Oluyor Öfkeli Çocukları Sakinleştiren Sihirli Cümle: Her Yaşta Etkili Oluyor
Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor: Buzdolabında Saklanmaması Gereken 10 Besin Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor
Maydonoz Döner'e Kayyım Atandı Maydonoz Döner'e Kayyım Atandı
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Altaylı'dan Ankara'yı Karıştırıcak İddia: 'Yerel Seçimi İptal Ettirebileceklerini Düşünüyorlar' Fatih Altaylı'dan Ankara'yı Karıştırıcak İddia
Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan O İsimle Baş Başa Toplantı Yaptı, Partinin Yeni Yönetimi Belli Oldu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Partinin Yeni Yönetimini Belirledi'
Motorine Dev Zam! Gece Yarısı Tabelalar Değişecek Motorine Dev Zam
Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Belli Oldu: Bütün Tutarlar Güncellendi En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Belli Oldu: Bütün Tutarlar Güncellendi