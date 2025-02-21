Stellantis ve Ayvens'ten İşbirliği

Küresel sürdürülebilir mobilite firması Ayvens ile Stellantis, araç kiralama alanında işbirliği yaptıklarını duyurdu.

Stellantis, küresel sürdürülebilir mobilite şirketi Ayvens ile kullanılmış araç kiralama alanında işbirliğine gittiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, otomotivde sürdürülebilirliği sağlamak için yatırımlarına ve işbirliklerine devam ediyor.

Stellantis NV ve ALD Automotive ile Ayvens, kiralama süresi sonunda iade edilen ve yeni bir sözleşmeye gidecek araçların yenilenmesi için işbirliği yapacak. Bu kapsamda, Ayvens İtalya tarafından kiralanan Stellantis araçları, Torino Mirafiori'deki Döngüsel Ekonomi Merkezi'nde yenilenecek. Böylece müşteriler, hem mekanik hem de kozmetik müdahalelerde, doğrudan Stellantis tesisinin yenileme kalitesinden ve uzmanlığından faydalanacak.

Araç yenileme alanı olarak 5 bin metrekarelik bir alan ayrıldı. İlk etapta, bu alanda, ikinci el araç kiralama çözümü kapsamında, Ayvens araçlarının da yer aldığı, yıllık 1000 adedin üzerinde araca yenileme işlemi yapılacak. Yeniden kiralanacak kullanılmış araçlar, önce kapsamlı kontrollerden geçecek ve ardından hedeflenen mekanik ve kaporta müdahaleleri yapılacak.

İkinci el araç kiralama çözümünü seçen müşteriler, bu hizmete ek olarak, Stellantis Grubu tarafından yetkilendirilen servislerde aracın periyodik mekanik ve kaporta kontrollerinden yararlanacak.

Ortaklığın temelinde, döngüsel ekonomi modeli yoluyla sürdürülebilir işletmeciliğin teşvik edilmesine yönelik ortak çıkarlar yatıyor. İki şirketin ortaklığı, bileşenlerin ve araçların kullanım ömrünü mümkün olduğunca uzatmayı, atıkları ve yeni hammadde ihtiyacını azaltmayı, daha kolay erişilebilir ürün ve hizmetler sunmayı amaçlıyor.

PİYASADA GÜÇLÜ OLMA HAMLESİ

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Stellantis Sustainera Avrupa Direktörü Francesco Monaco, ortaklığın Stellantis'in döngüsel ekonomide güçlü bir oyuncu olma hedefi yönünde önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bu işbirliğinin, grup stratejisi doğrultusunda Stellantis'in karbondan arınmaya katkıda bulunma taahhüdünü teyit ettiğini aktaran Monaco, "REMAN, REUSE, REPAIR ve RECYCLE ürün yelpazemiz, tüm Sustainera yedek parçalarının üretici tarafından garanti edilen standart üretim süreçlerine bağlı olmasıyla, kullanıcının iyi bir fiyat ve kalite oranından faydalanmasını sağlıyor. Aynı zamanda, doğal kaynak kullanımının azaltılmasına katkıda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Monaco, "Ayvens'in hizmetlerimize duyduğu güvenden gurur duyuyorum. Stellantis Sustainera'yı otomotiv yenileme sektöründe bir referans olarak önermek, kullanılmış otomobillere en iyi koşullarda yeniden hayat vermek için güçlü bir teşvik sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Ayvens Italia Ticaret Direktörü Antonio Stanisci ise bu ortaklığın, araçların ilk kiralama döngüsünden itibaren yönetilmesine odaklanan iş modellerinin geliştirilmesi için atılan bir adımı temsil ettiğini aktardı.

Bu ortaklığın kendileri için özel olduğuna değinen Stanisci, şunları kaydetti:

"Bu işbirliğinin her iki tarafa ve sektöre fayda sağlayacağından eminiz. Amacımız, araçların yaşam döngüsünü uzatmak ve yeniden kullanımlarını teşvik etmek. Birkaç yıldır kullanılmış otomobiller için yeniden kiralama hizmeti sunuyoruz. Bu noktada, kalite ve verimliliğe odaklanan dikkatli bir seçim sürecinin yanı sıra bu tür çözümler arayan müşterilere yönelik bir fiyatlandırma stratejisine güveniyoruz."

Kaynak: AA