600 Bin Kamu İşçisini İlgilendiriyor! TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Zam İçin Uzlaştı

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamuda görev yapan yaklaşık 600 bin işçinin maaşlarına 2025-2026 yıllarında yapılacak zam oranının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için ortak zam talebini oluşturdu. İki konfederasyon, hazırladıkları talebi önümüzdeki hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.

600 Bin Kamu İşçisini İlgilendiriyor! TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Zam İçin Uzlaştı

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurumlarında çalışan işçileri kapsayan protokol için yetkili konfederasyonlar çalışmalarını tamamladı. TÜRK-İŞ’te Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, HAK-İŞ’te ise Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli başkanlığında yürütülen görüşmeler sonucunda ortak zam oranı belirlendi.

600 Bin Kamu İşçisini İlgilendiriyor! TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Zam İçin Uzlaştı - Resim : 1

Ücretlerde enflasyon kaynaklı kayıpların giderilmesi ve refah payının artırılması amacıyla hazırlanan zam talebi, önceki dönemlere kıyasla yeni düzenlemeler de içeriyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, taleplerini ayrı ayrı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak. İşçi kesiminin taleplerinin iletilmesinin ardından hükümetin değerlendirme süreci başlayacak ve müzakerelere geçilecek.

DİĞER TOPLU SÖZLEŞMELERİ DE ETKİLEYEBİLİR

Kamu işçileri için belirlenen 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, özel sektörde yapılacak toplu iş sözleşmeleri için de belirleyici olacak. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere, çeşitli sektörlerdeki toplu sözleşme süreçlerine yön vermesi bekleniyor.

Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaş zamlarının ele alınacağı 2026-2027 dönemine ilişkin 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos’ta başlayacak.

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Kaynak: AA

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