Kennedy Suikastıyla İlgili Tüm Belgeler Açıklanacak: 'Hiçbir Şeyi Sansürlemeyeceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan John F. Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfalık tüm belgelerin yarın yayımlanacağını duyurdu. Washington’daki John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi’ni ziyaret eden Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İnsanlar bunu on yıllardır bekliyor. Muazzam miktarda belgemiz var. Çok fazla okunacak şey var. Hiçbir şeyi sansürleyeceğimizi sanmıyorum. Sadece sansürlemeyin dedim. Sansürleyemezsiniz. JFK dosyalarını yayımlayacağız." ifadelerini kullandı.

HEPSİ AÇIKLANACAK

Trump, gazetecilere belgeler hakkında kendi değerlendirmelerini yapmaları gerektiğini söylerken, kararın daha önce imzaladığı bir kararnameye dayandığını hatırlattı. 23 Ocak’ta imzalanan kararname, yalnızca Kennedy suikastıyla sınırlı kalmayıp, kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarına ilişkin gizli belgelerin de kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

Kaynak: AA