Karadeniz’de Korkutan Görüntü, Hepsi Bir Anda…

Karadeniz’de kıyıya yakın bir noktada oluşan görüntü tedirginlik yarattı. 5 dakika gibi kısa bir sürede 7 ayrı hortum birden oluşurken, hortumlar kısa bir sürenin ardından kayboldu.

Karadeniz’de Korkutan Görüntü, Hepsi Bir Anda…

Karadaniz'in Amasra açıklarında yaklaşık 5 dakika içerisinde 7 ayrı hortum meydana geldi. Bartın'ın Amasra ilçesi tarihi Kemere köprüsünden çıplak gözle görülebilen ve Tavşan adası yakınlarında ortaya çıkan hortumlar, vatandaşlar arasında tedirginlik yarattı.

Karadeniz’de Korkutan Görüntü, Hepsi Bir Anda… - Resim : 1

Yoğun kar yağışının yaşandığı yerler arasında bulunan Amasra ilçesinden görülen doğa olayı kameralar tarafından da kaydedildi. Hortumların oluştuğu ve kaybolduğu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Karadeniz’de Korkutan Görüntü, Hepsi Bir Anda… - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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