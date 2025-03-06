Dehşete Düşüren İddia: Uygur İlim Marifet Vakfı’nda 7 Çocuğa Cinsel İstismar!

Silivri'de Uygur çocukların gittiği Uygur İlim Marifet Vakfı’na bağlı "Oku Uygur Bilig Yurdu" adlı etüt merkezinde 7 çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Davanın üçüncü duruşmasında sanık Ahmet Kader'in tutukluluğunun devamına karar verildi. CHP'li Suat Özçağdaş konuyu Meclis gündemine taşıdı.

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Dehşete Düşüren İddia: Uygur İlim Marifet Vakfı’nda 7 Çocuğa Cinsel İstismar!

Silivri’de bulunan Uygur İlim Marifet Vakfı’na bağlı Oku Uygur Bilig Yurdu Etüt Merkezi’nde 2023 yılında yaşları 4 ile 12 arasında değişen 7 çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu ortaya çıktı.

Vakıf yöneticileri, ailelere baskı uygulayarak dehşetin üstünü kapatmaya çalıştı. Ancak aileler, vakıf çalışanı Ahmet Kader'den şikayetçi oldu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ahmet Kader’in; "Çocuğun Cinsel İstismarı", "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı", "Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak", "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Çocuğu Müstehcen Yayınları Okumaya ve Seyretmeye Teşvik" suçlamalarından cezalandırılması istendi.

Dehşete Düşüren İddia: Uygur İlim Marifet Vakfı’nda 7 Çocuğa Cinsel İstismar! - Resim : 1

9 Ocak 2025 tarihinde Silivri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmada sanık Ahmet Kader’in tutukluluğunun devamına karar verildi.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, 7 çocuğun cinsel istismara uğradığı dehşetin ardından etüt merkeziyle ilgili soru önergesi verdi.

Dehşete Düşüren İddia: Uygur İlim Marifet Vakfı’nda 7 Çocuğa Cinsel İstismar! - Resim : 2

CHP'li Özçağdaş'ın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

  • Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri Uygur İlim Marifet Vakfı’na bağlı Oku Uygur Bilig Yurdu Etüt Merkezi’nde çocuklarımıza yönelik yaşanan cinsel istismar vakasından haberdar mıdır? Bu konuda Bakanlığınız tarafından açılmış bir soruşturma var mıdır? Var ise sorumluları hakkında ne tür yaptırımlar uygulanmıştır?
  • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istismara uğrayan çocuklarımıza hukuksal-psikolojik-pedagojik destek sağlanmış mıdır?
  • Soru önergesine konu olan, Uygur İlim Marifet Vakfı’na bağlı bu etüt merkezi hangi tarihte açılmıştır? Milli Eğitim Bakanlığı’nın etüt merkezinin açılışına ilişkin onayı bulunmakta mıdır? Etüt merkezi hala faaliyette midir?
  • Uygur İlim Marifet Vakfı’na bağlı etüt merkezi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hangi tarihlerde denetlenmiştir?
  • Uygur İlim Marifet Vakfı’na bağlı etüt merkezinde kaç kişi çalışmaktadır? Çalışanların görevleri ve eğitimleri nedir? Tutuklu Ahmet Kader’in etüt merkezindeki görevi nedir?
  • Uygur İlim Marifet Vakfı’na bağlı bu etüt merkezinde çalışan öğretmen var mıdır?
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Kaynak: Haber Merkezi

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