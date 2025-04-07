Tatil Bitti, Okullar Açıldı: İstanbul'da Trafik Çilesi Başladı

Ramazan Bayramı tatili ve ara tatil sona erdi. Haftanın ilk iş günü ve havanın yağmurlu olması trafiği beraberinde getirdi. İstanbul'da harita kırmızıya döndü, yollar kilitlendi...

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Tatil Bitti, Okullar Açıldı: İstanbul'da Trafik Çilesi Başladı

Ramazan Bayramı tatili ve ara tatil sona erdi. Öğrenciler okullarına, vatandaşlar işlerine dönerken İstanbul'un çilesi başladı...

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde, sağanak yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kentte trafik yoğunluğu saat 09.15'te yüzde 72 olarak ölçüldü.

Tatil Bitti, Okullar Açıldı: İstanbul'da Trafik Çilesi Başladı - Resim : 1

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Kaynak: DHA-İHA

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