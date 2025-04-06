Amasya'da Yürekleri Ağza Getiren Kaza, 4 Kişi Ölümden Döndü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde evin duvarına çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Bulak köyünde, Ahmet Ç. idaresindeki 05 KL 715 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Zehra, Ali Yiğit ve Eylül Ç. yaralandı. Çarpmanın etkisi ile evin duvarının bir bölümü yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA