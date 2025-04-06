Bayram Tatili Bitti, Dönüş Trafiği Başladı! Yollarda ve Terminallerde Yoğunluk Sürüyor

Bayram tatilini Ege, Akdeniz ve Trakya'da geçiren vatandaşlar, İstanbul’a dönüşte Afyonkarahisar-Antalya kara yolu, Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesimi ve Tekirdağ-İstanbul güzergahında yoğunluk oluşturdu. Dün akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu, bugün öğle saatlerinde arttı.

Trafik ekipleri, emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere karşı denetimlerini artırırken, ilçedeki kavşaklarda önlem alan polisler, sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Bu bölgelerde maddi hasarlı kazaların da meydana geldiği bildirildi.

TEKİRDAĞ-İSTANBUL ARASI SIKI DENETİM

İstanbul yönüne dönüşlerin en yoğun yaşandığı noktalardan biri de Tekirdağ oldu. (Bayram tatillerini Trakya Bölgesi, Çanakkale, Saros Körfezi ve Ege kıyalarında geçirenler, İstanbul'a dönmeye başladı.) Trafik akışının sağlanabilmesi için ekip ve personel sayısı artırıldı. Tekirdağ-İstanbul kara yolunda daha önce 4 ekip 8 personelle yürütülen trafik denetimleri, 22 ekip ve 46 personele çıkarıldı.

OTOGARLARDA İNSAN SELİ

Şehirlerarası otobüs terminalleri de bayram dönüşüyle dolup taştı. Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) otobüs ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul’daki otogarlarda da sabah saatlerinden itibaren büyük bir hareketlilik yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşurken otobüsler ve yolcularını karşılamak için özel araçlarıyla gelenler otogara girişte uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Yoğunluk nedeniyle bilet bulmakta zorlandığını dile getiren yolcu Ege Salih Başhan, “Tekirdağ'dan geliyorum. Normalde buralıyım ama bayramı orada geçirdim. Özellikle dönüş yolculuğu çok yoğun. Otobüsler doluydu, bilet bulmakta çok zorlandım. Aslında bu kadar yoğunluğu bugün beklemiyordum. Bayramın bitişiyle birlikte olur diye düşünüyordum ama tatilin uzaması yoğunluğu bugüne taşımış" diye konuştu.

BOLU'DA DENETİMLER ARTTI

Bolu’da da dönüş yolculukları nedeniyle hem otobüs terminalinde hem de otoyol kesimlerinde güvenlik önlemleri arttı. Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde polis ekipleri tarafından yolcu ve sürücülere yönelik bilgilendirme ve denetim çalışması gerçekleştirdi.

HAVALİMANLARINDA DA YOĞUNLUK VAR

Karayollarındaki tablo, havalimanlarına da yansıdı. Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik arttı. Yolcuların sorun yaşamaması için güvenlik önlemleri artırılırken, iç ve dış hatlarda ciddi bir kalabalık dikkat çekti.

YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bayram tatilini şehir dışında geçirdikten sonra İstanbul'a dönen vatandaşlar, Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Otogar çevresindeki trafik dronlarla havadan görüntülendi. Görüntülerde otobüs giriş-çıkış noktalarındaki araç kuyrukları ve hareketlilik net şekilde görüldü.

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte başlayan dönüş trafiğinin gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA-DHA-İHA